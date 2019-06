Do PSG ao Barcelona: quanto custaria a volta de Neymar?

Após pagar 222 milhões de euros pelo brasileiro, clube parisiense espera por uma grande oferta para negociá-lo

As negociações do Barcelona com o PSG para ter o retorno de Neymar ao time para a temporada 2019/20 já estão em andamento. De acordo com o diário catalão Sport, o brasileiro já teria um primeiro “acordo verbal” com o clube espanhol para um contrato pelas próximas cinco temporadas.

Apesar do pai do jogador ter entrado em contato com os responsáveis do clube para dizer que "ele está dececionado e muito arrependido", os espanhóis ainda não esqueceram a saída polêmica do brasileiro para os parisienses.

Enquanto o futuro do camisa 10 é discutido e especulado, a Goal aponta as principais informações para a transação ser concluída. Confira!

Depois de uma novela que contou com vários capítulos, o PSG anunciou a contratação do brasileiro em agosto de 2013, após ter efetuado o pagamento da cláusula de rescisão no valor de 222 milhões de euros (R$ 812 milhões na cotação da época).

ATÉ QUANDO VAI O CONTRATO ATUAL DE NEYMAR?

O jogador assinou contrato por cinco temporadas com o PSG. O vínculo termina em 30 de junho de 2022. Com isso, o compromisso do craque com o PSG termina antes da do , que será disputada entre novembro e dezembro de 2022.

QUANTO O PSG PODE PEDIR PARA VENDER NEYMAR?



O jornal francês L'Equipe informa que o PSG só vai vender o jogador por uma grande oferta, uma vez que pagou sua cláusula de rescição de 222 milhões de euros há dois anos. Desta forma, o clube deseja recuperar o investimento feito e já teria avisado que o preço inicial do brasileiro seria de 300 milhões de euros.

No entanto, segundo o Transfermarkt, site especializado no valor dos jogadores, Neymar custa atualmente 180 milhões de euros. 80 a mais do que quando saiu da há menos de 24 meses.

Por outro lado, o Observatório de Futebol do CIES considera que o valor do craque caiu por conta dos seus dois anos irregulares em Paris. Em 2017 foi avaliado em mais de 200 milhões, mas atualmente, estaria saindo por 130 e 150 milhões de euros.