Abidal admite que Messi já negocia para renovar e diz: "Neymar sempre será uma opção"

Craque argentino já iniciou as conversas para estender o seu contrato no Camp Nou. O brasileiro do PSG aparece como uma opção para a equipe catalã

Lionel Messi está conversando com o sobre um novo contrato, confirmou o diretor esportivo do clube espanhol, Eric Abidal. O mesmo dirigente ainda falou sobre o interesse em contar com Neymar no clube novamente.

O argentino passou 18 anos com o Barça, mas seu futuro foi questionado depois que, no início deste ano, surgiu a notícia que ele pode deixar o Camp Nou de graça ao final de qualquer temporada.

Messi, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, tem acordo com o clube catalão até junho de 2021, mas Abidal espera que novos termos possam ser acordados em breve.

"Eles já estão conversando", disse ao Mundo Deportivo. "Não sei se teremos novidades em breve, porque a decisão dependerá do jogador, mas para nós, como clube, espero que seja resolvida o mais rápido possível".

Perguntado quando ele espera que um acordo seja anunciado, Abidal disse: "Será sabido quando for conhecido, mas estou confiante".

Sobre Neymar, Abidal disse que a volta do craque será sempre uma opção para o Barcelona.

Hoje no , o brasileiro tentou voltar ao Barça durante a janela de transferências do verão, lamentando sua decisão inicial de deixar o clube, mas os campeões espanhóis não conseguiram negociar um valor com os franceses.

Apesar disso, o diretor esportivo do Barça, Abidal, insiste que a porta está sempre aberta para que o craque volte ao Camp Nou, especialmente se ele puder redescobrir sua melhor forma.

"Um jogador de primeira linha, com uma filosofia do Barça e com um desempenho de alto nível, sempre será uma opção. A partir daí, no nível esportivo, podemos tomar decisões, mas toda a questão financeira, há coisas que você pode alcançar e outras que não. O futuro dirá. Se continuar nesse nível, porque a temporada é muito longa, não direi que será a opção número 1, mas pode ser uma opção clara", disse ao Mundo Deportivo.