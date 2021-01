Flamengo está entre as equipes que mais "entregam" no Brasileirão

Rubro-Negro só fica atrás de Atlético-GO e Botafogo entre os times que somam mais erros cruciais no setor defensivo

A falha de Filipe Luís que resultou no gol da virada do Fluminense na noite desta quarta-feira (06), no Maracanã, foi apenas mais um capítulo de uma série que virou praxe no neste Brasileirão. O time de Rogério Ceni entrou no top 3 das equipes que mais "entregam" ao lado de e .

Em 27 jogos disputados até aqui, o Flamengo teve 16 falhas defensivas que ocasionaram grandes chances (finalizações, gols, gols contra e pênaltis) no Campeonato Brasileiro. O Atlético-GO soma 19 e o Botafogo 18. Os dados são do SofaScore.

Ao chegar no , Ceni disse que as falhas defensivas eram culpa do sistema de jogo. A declaração, inclusive, soou como uma crítica a Domenèc Torrent, antigo treinador.

"Erros defensivos eu acho que é sistema de jogo. quando você tem um número desse elevado por jogos. Nós temos que tentar ajustar com a colaboração de todos. A gente vem para gerar ideias", disse o comandante em sua coletiva de apresetanção.

Depois da derrota para o , no entanto, Ceni afirmou que as falhas que ocorreram no Fla- não são "treináveis".

"Vamos continuar, não podemos parar por causa de um jogo onde sofremos gols que não têm muita explicação aqui, nem para treinar sobre isso. São gols que não treináveis para você não sofrer, acontece".

O aproveitamento de Rogério Ceni no comando do Flamengo é abaixo dos 50%, o treinador comandou a equipe em 11 partidas, soma 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (10), diante do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Com 49 pontos, o Rubro-Negro não aproveitou a derrota do para o Red Bull sete pontos atrás do líder São Paulo.