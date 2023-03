ABC x Fluminense-PI ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), pela oitava rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

ABC e Fluminense-PI entram em campo na noite desta quarta-feira (22), no Frasqueirão, às 21h30 (de Brasília), em pela oitava rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do OneFootball, no streaming.

Em casa, porém ainda sem saber se poderá contar com o apoio de sua torcida devido à crise na segurança no estadio do Rio Grande do Norte, o ABC entra em campo de olho na liderança. O Alvinegro é o vice-líder do grupo B, com 11 pontos. Além disso, o time chega empolgado após eliminr o Vasco na Copa do Brasil.

Já o Fluminense-PI é o lanter na do grupo A, com apenas 3 pontos. A equipe piauiense acumula três empates e quatro derrotas até o momento, e tenta encerrar a sua participação no campeonato com uma vitória.

Prováveis escalações

Escalação do ABC: Simão, Wálber, Afonso, Richardson, Jhonnatan, Walfrido, Wellington Reis, Bruno Lima, Jailson, Rafael Silva e Paulinho Moccelin.

Escalação do Fluminense-PI: Gabriel Resende, Rian, Fagner, Biloca, Ewerton, Lucas Manga, Durkheim, Natanael, Samuel Rato, José Janderson e Esmael.

Desfalques

ABC

Sem desfalques confirmados.

Fluminense-PI

Sem desfalques confirmados.

Quando é?