ABC x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (30) pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O ABC recebe o Ceará na noite deste domingo (30), no Frasqueirão, em Natal, às 18h (de Brasília), pela terceira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Ainda sem pontuar e na 19ª posição, o ABC vai em busca da sua primeira vitória na competição. O Alvinegro foi eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio no meio da semana.

Do outro lado, o Ceará também quer conquistar o seu primeiro triunfo na Série B. O Vozão é o lanterna.

Prováveis escalações

ABC: Simão; Alemão, Afonso, Richardson, Márcio Azevedo; Todinho, Daniel, Leo Ceará, Wellington Reis; Maycon Douglas, Fábio Costa.

Ceará: Richard; Warley, Luiz Otávio, David Loiola, Willian Formiga; Arthur Rezende, Richardson; Erick, Guilherme Castilho, Erick Pulga; Alvaro.

Desfalques

ABC

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?