A última esperança... O fantasma de Zidane assusta o Real Madrid

O Real Madrid está à beira de encerrar a temporada atual sem nenhum título, após ficar à beira da eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões.

O Bayern de Munique venceu no estádio do Real Madrid, o “Santiago Bernabéu”, por 2 a 1, na noite de ontem, terça-feira, dando um passo importante rumo à classificação para as semifinais da Liga dos Campeões.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, no Allianz Arena, para definir quem se classificará para as semifinais da Liga dos Campeões e enfrentará o vencedor do confronto entre Paris Saint-Germain e Liverpool.

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O jornal espanhol “Marca” informou que o Real Madrid caminha para uma temporada sem títulos, algo que não acontecia desde a temporada 2020-2021.

E acrescentou que a temporada 2025-2026 pode ficar marcada na história sombria do Real Madrid, já que o time não terminava uma temporada sem nenhum título desde a temporada 2020-2021, a segunda de Zinedine Zidane como técnico.

Naquela temporada, marcada pelo impacto da pandemia de COVID-19, o Real Madrid ficou em segundo lugar na La Liga (após a conquista do título pelo Atlético de Madrid) e chegou às semifinais da Liga dos Campeões, onde foi eliminado pelo Chelsea.

Já seu desempenho nas outras competições de copa foi decepcionante: derrota nas semifinais da Supercopa da Espanha para o Athletic Bilbao e eliminação na primeira fase da Copa do Rei pela mão do Alcoyano.

Por outro lado, o Real Madrid ocupa a segunda posição na tabela da La Liga nesta temporada, a 7 pontos do líder Barcelona, além de ter perdido a final da Supercopa da Espanha para seu rival catalão e ter sido eliminado precocemente da Copa do Rei nas oitavas de final pelo Albacete.

Resta agora a última esperança de que o Real Madrid supere o anfitrião Bayern de Munique na Allianz Arena e continue sua trajetória na Liga dos Campeões.

No entanto, caso se confirme a derrota do Real Madrid na Alemanha e sua eliminação da competição europeia, a temporada 2025-2026 dará continuidade a uma temporada igualmente decepcionante em termos de títulos, tal como a temporada 2024-2025, ano em que o Real Madrid disputou apenas sete competições, e conquistou apenas a Supercopa da Europa e a Copa Intercontinental, o que acabou levando à saída de Carlo Ancelotti do comando do Real Madrid.