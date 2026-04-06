A UEFA coloca o Barcelona e o Atlético diante de seu histórico negativo

A União Europeia de Futebol (UEFA) anunciou a nomeação do árbitro romeno Ștefan Kovács para apitar a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre Barcelona e Atlético de Madrid, que será disputada na próxima quarta-feira no Camp Nou.

Kovács (41 anos) é um dos árbitros de destaque da elite europeia e possui um histórico que reflete a grande confiança que a UEFA deposita nele.

Ele foi escolhido para arbitrar a última final da Liga dos Campeões entre Inter de Milão e Paris Saint-Germain, tornando-se assim o primeiro árbitro a arbitrar as finais das três principais competições de clubes europeias: a final da Liga Europa de 2022 entre Roma e Feyenoord, a final da Liga Europa da temporada 2023-2024 entre Atalanta e Bayer Leverkusen, além da final da Liga dos Campeões.

Além disso, Kovač apitou vários confrontos envolvendo o Barcelona ou o Atlético, mas nenhum dos dois venceu nas partidas em que Kovač atuou como árbitro, seja na La Liga ou mesmo nas competições continentais.

O jornal espanhol “Mundo Deportivo” destacou que a partida de quarta-feira será a sétima de Kovač na edição desta temporada da Liga dos Campeões, já que ele já apitou jogos dos Rojiblancos, mas nunca apitou nenhuma partida anterior dos Blaugranas nesta competição.

Leia mais:

Gol valioso atrai o Barcelona para compensar a possível saída de Lewandowski

O Barcelona é obrigado a congelar suas negociações com a “dupla do futuro”



O clube madrilenho é a equipe espanhola para a qual Kovač apitou o maior número de partidas na Espanha (cinco confrontos), que resultaram em quatro derrotas e um empate nesta temporada.

Já pelo lado do Barcelona, este será o terceiro confronto comandado por Kovac pelo clube catalão, que ainda não conseguiu uma vitória sob seu comando até o momento.