A “UEFA” aplica sanções à Juventus, ao Chelsea, ao Newcastle e ao Aston Villa

A Federação Europeia de Futebol (UEFA) anunciou, nesta terça-feira, a imposição de sanções a vários clubes, entre os quais se destacam a Juventus, o Newcastle, o Aston Villa e o Chelsea.

O jornal “As” informou que a Primeira Câmara do Órgão de Fiscalização Financeira dos Clubes (CFCB) concluiu sua avaliação dos clubes que participaram das competições europeias de clubes da temporada 2025/2026 e anunciou hoje, terça-feira, uma série de decisões relacionadas aos clubes que não cumprem os requisitos de sustentabilidade financeira.

A Câmara informou que os clubes Newcastle United (Inglaterra), Juventus (Itália), Nice (França), Santa Clara (Portugal), Astana (Cazaquistão) e o Partizan (Sérvia) não cumprem o critério de receitas do futebol, avaliado pela primeira vez com base no total de três anos na temporada 2025/26. A avaliação da autoridade abrange os exercícios financeiros encerrados em 2023, 2024 e 2025.

O Newcastle United e a Juventus chegaram a um acordo com a Autoridade de Fiscalização Financeira dos Clubes por um período de três anos, em conformidade com o marco regulatório estabelecido na temporada passada.

A Juventus foi multada em 20 milhões de euros, dos quais 14 devem ser pagos imediatamente, e o Newcastle, em 10 milhões de euros, dos quais 7 milhões devem ser pagos imediatamente, com um prazo de liquidação de três anos.

Os clubes concordaram com os seguintes compromissos no acordo de conciliação:

Pagar uma multa, cujo valor depende da gravidade da infração avaliada.

O clube estará sujeito a restrições quanto à inscrição de novos jogadores em sua lista (A) para as competições de clubes da Federação Europeia de Futebol (UEFA). Essa medida será condicional ou incondicional para cada temporada abrangida pelo período de regularização, dependendo do grau de cumprimento, por parte do clube, das condições estabelecidas no acordo de regularização.

Alcançar as metas médias anuais e estar sujeito à aplicação de medidas financeiras e esportivas condicionais caso essas metas não sejam alcançadas (ou seja, desde a imposição de restrições mais rigorosas ao registro de novos jogadores na lista A até a exclusão da próxima competição de clubes da UEFA para a qual se classificarem).

Além disso, a Primeira Câmara do Órgão de Fiscalização Financeira dos Clubes decidiu que os clubes Aston Villa (Inglaterra), Chelsea (Inglaterra), Newcastle United (Inglaterra), Nottingham Forest (Inglaterra), Nice (França), Strasbourg (França), AEK Atenas (Grécia), Fiorentina (Itália) e Fenerbahçe (Turquia) infringiram a regra de custos com o elenco ao registrar uma proporção de custos superior a 70% no ano civil de 2025.

Como resultado, cada clube foi multado proporcionalmente à porcentagem em que ultrapassou o limite permitido e ao valor da despesa excessiva do elenco.

O Estrasburgo recebeu uma multa de 25 milhões de euros, dos quais 12 milhões devem ser pagos imediatamente; já o Aston Villa foi multado em 22,5 milhões de euros, dos quais 15 milhões devem ser pagos imediatamente.

O Chelsea foi multado em 3 milhões de euros, dos quais 2 devem ser pagos imediatamente; o Newcastle foi punido com uma multa de 3 milhões de euros; e o Nottingham Forest, com 2,5 milhões de euros.

Além disso, o Strasbourg e o Aston Villa também estarão sujeitos a restrições quanto à inscrição de novos jogadores em sua lista “A” para a temporada 2026/27 das competições europeias de clubes.