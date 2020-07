'MP do Flamengo', Globo, Turner: onde vão passar os jogos do Brasileirão?

O Campeonato Brasileiro retorna com muita indefinição; entenda onde serão transmitidas as partidas do seu clube

A divulgação da tabela detalhada para o início do Campeonato Brasileiro reforçou o ambiente instável do atual momento dos direitos de transmissão do futebol nacional. Isso porque a medida provisória publicada pelo Governo Federal em junho deste ano, que dá ao mandante das partidas a autoridade para definir a exibição do jogo, está rendendo interpretações opostas para as atuais redes exibidoras.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Índice de Conteúdos

Mais times

Veja, na íntegra, a notificação da Globo enviada à empresa Turner. Em cópia, a emissora colocou: , , Ceará, , , , , e também a CBF. A TV Globo pede que a Turner não transmita jogos. #ODia pic.twitter.com/CxMXYG227S — Venê Casagrande (@venecasagrande) July 22, 2020

O que diz a MP 984/2020?

Entre outros temas, ela estabelece que o time mandante num jogo de futebol tem o direito de definir os trâmites da exibição da partida independentemente dos contratos ou acertos da equipe visitante. Foi o que aconteceu com o no : mesmo seus adversários tendo contrato com a Globo, o Flamengo fechou exibições na FlaTV e também no SBT.

Voltar ao início

Qual a diferença de interpretação da MP 984/2020?

Que confusão essas transmissões do Brasileiro. A Globo ignora a MP e mantém transmissões somente dos times com quem tem contrato, dependendo da plataforma. Turner vai na MP, coloca jogos que não teria direito pré-MP, mas deixa fora confronto entre dois times com quem tem acordo — Marcel Rizzo (@marcrizzo) July 22, 2020

Se por um lado o uso da MP autoriza ao mandante a venda de seu jogo, por outro a Rede Globo argumenta que já tinha contratos firmados para os campeonatos vigentes antes da publicação desta nova medida provisória. É por isso que a Globo não exibiu x Flamengo no Campeonato Carioca, mesmo tendo contrato com o mandante, por não ter contrato com o visitante. Ou seja, a Globo segue operando pelos contratos anteriores à MP.

Voltar ao início

E a Turner, como vai tratar a MP?

Na divulgação da tabela do Campeonato Brasileiro, ficou exposto que a Turner está considerando a MP. Ou seja, na primeira rodada está indicado que a Turner irá exibir Palmeiras x mesmo ela não tendo contrato com o Vasco.

Voltar ao início

Onde a Turner vai passar os jogos?

No canal por assinatura TNT.

Voltar ao início

Então qual a contradição?

De acordo com a tabela divulgada pela CBF, Fortaleza x Athletico (1ª rodada) e Fortaleza x (6ª) não terão transmissão.



A Turner aproveitará a MP 984 e transmitirá jogos como Palmeiras x Vasco e Bahia x Flamengo. — Afonso Ribeiro (@afonsoribeiro_) July 22, 2020

A Turner entende os trâmites com a MP firmada em junho deste ano, enquanto a Globo considera os contratos firmados antes da MP, que valem para o Brasileirão 2020.

Voltar ao início

Que jogo vive esse impasse, por exemplo?

Pegando como exemplo o Palmeiras x Vasco da primeira rodada, sendo que para TV a cabo o Palmeiras tem contrato com a Turner e o Vasco com a Sportv. Para a Sportv, numa interpretação pré-MP e com o contrato firmado anteriormente, a Sportv não pode passar o jogo porque o Palmeiras não tem contrato com a Sportv, e o jogo precisa de ambos os clubes com contrato firmado; na interpretação da Turner, pós-MP, a Turner pode exibir o jogo porque a partida depende do contrato apenas com o mandante, e ela tem acerto com o Palmeiras, não importando não ter com o Vasco.

Voltar ao início

Premiere: quais são os times fechados?

Todos, menos Athletico e Red Bull Bragantino. Pela tabela, o Premiere, da Globo, considerando os contratos pré-MP, exibe todos os jogos do Brasileiro, menos os que têm a presença de um desses dois clubes.

Voltar ao início

Na TV a cabo, quais são os times fechados com a Turner?

Serão muitos jogos sem transmissão de TV (aberta, fechada ou PPV):



1ª rodada

Fortaleza x Athletico/PR

Santos x Red Bull Bragantino



2ª rodada

Athletico/PR x

Red Bull Bragantino x



3ª rodada

Bahia x Red Bull Bragantino



4ª rodada

Red Bull Bragantino x Fluminense — Leonardo Dahi (@leonardodahi) July 22, 2020

São oito: Athletico, Bahia, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos. Pela tabela, a Turner, como faz uso da MP que firma exibição apenas por contrato com o mandante, pode exibir todos os jogos em que seus oito times são mandantes da partida (no ano passado, ela só exibia os jogos com ambos os times firmados em contrato). Ou seja, a Turner considera que pode exibir Palmeiras x Vasco.

Voltar ao início

Na TV a cabo, quais são os times fechados com a Sportv?

São 11: , Botafogo, , Flamengo, Fluminense, Goiás, , Santos, , Sport e Vasco. Pela tabela, a Sportv, considerando os contratos pré-MP, exibe apenas os jogos que têm direito sobre ambos os clubes. Ou seja, a Sportv anunciou para a primeira rodada Flamengo x Atlético-MG e Grêmio x Fluminense.

Voltar ao início

Na TV aberta, quais são os times fechados com a Globo?

São 19: todos, menos o Red Bull Bragantino.

Voltar ao início

Então o Red Bull Bragantino não tem contrato com ninguém?

Pela tabela, usando a MP do mandante, Turner incluiu entre os jogos que transmite do brasileiro: três do Flamengo como visitante em dez rodadas, além de dois do Vasco e clássico São Paulo e Santos. Advogados de clubes da Turner analisaram bem a questão. Agora começa a briga — Rodrigo Mattos (@_rodrigomattos_) July 22, 2020

Não. Pela MP, o Red Bull Bragantino pode firmar qualquer contrato de exibição, ou exibir por conta própria, qualquer um de seus jogos como mandante.

Voltar ao início

Mas então, diferente do ano passado, meu time pode ter jogos exibidos pela Sportv e pela Turner no mesmo campeonato?

Pela tabela atual, sim. Por exemplo, o Flamengo. Na rodada 1, Flamengo x Atlético-MG, ele passa na Sportv já que os dois times têm contrato; na rodada 3, Coritiba x Flamengo, ele passa na Turner, já que o Coritiba tem contrato com a Turner e a Turner interpreta a MP que define o direito como pertencente ao mandante.

Voltar ao início

E o que muda para o caso do Premiere?

O que muda é a exclusividade. O Premiere segue podendo passar os jogos que envolvem os 18 clubes que ele tem contrato (todos menos Athletico e Red Bull Bragantino), mas agora alguns jogos que ele firmou como exclusivos podem ser exibidos pela Turner. Por exemplo o Palmeiras x Vasco da rodada 1.

Voltar ao início

Quais as consequências desse impasse para a Globo?

A Globo pode ir à Justiça, como fez no Campeonato Carioca, para fazer valer seu contrato firmado anteriormente. Pode por exemplo abrir precedente para a Globo romper ou rever seu contrato, já que ele previa exclusividade em jogos que agora podem ser exibidos por outras empresas. Por exemplo: o Palmeiras x Vasco, da primeira rodada era um jogo exclusivo do Premiere, e agora está anunciado também pela Turner, que faz uso da MP (contrato com o mandante).

Voltar ao início

Mais artigos abaixo

Quais as consequências desse impasse para a Turner?

A Turner, fazendo uso da MP, passa a exibir jogos que eram exclusivos do Premiere. Por exemplo, o Palmeiras x Vasco da primeira rodada. Outra consequência é ela ter um leque maior de jogos para poder exibir, já que antes ela tinha 8 times que precisavam se encontrar, e agora, como só precisa ter acordo com o mandante, ela pode, por exemplo, exibir o Coritiba x Flamengo, como consta na rodada 3, que na interpretação do contrato pré-MP seria um jogo exclusivo do Premiere.

Voltar ao início