A Tunísia pode ser excluída da Copa do Mundo 2022? O que se sabe sobre

A situação política envolvendo o país e sua federação de futebol move as atenções da FIFA

Ao longo dos últimos anos, a federação tunisiana de futebol recebeu, por diferentes razões, algumas ameaças de sanções por parte da FIFA. Mas faltando menos de um mês para o início da Copa do Mundo de 2022, a entidade que regulamente o futebol mundial pode aplicar uma punição que, como consequência, tem chances de excluir a participação do país no torneio deste ano no Qatar.

A justificativa da FIFA é de que o ministro do esporte no país, Kamal Daqish, tem protagonizado o que a entidade considera como interferência do governo nos rumos da federação. Kamal tem feito acusações aos dirigentes da Tunísia: "a corrupção financeira passou a dominar as estruturas desportivas no país, tornámo-nos o motivo de chacota do mundo e houve foi manipulação de resultados", disse o ministro recentemente.

Como consequência, a FIFA pode aplicar a interrupção das atividades futebolísticas no país. Incluindo a seleção nacional, que está no Grupo D da Copa do Mundo -- o mesmo de Dinamarca, Austrália e França.