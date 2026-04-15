“A transferência de Daley Blind para o Ajax já pode ser considerada certa”

É muito provável que Daley Blind (36) retorne ao Ajax na próxima temporada. É o que afirma Tim van Duijn, observador do clube da revista Voetbal International, nesta quarta-feira no Pantelic Podcast.

Van Duijn foi questionado no podcast dos torcedores sobre as últimas notícias de transferências envolvendo o Ajax. “O nome mais óbvio é mesmo o de Daley Blind. Se fosse para escolher um, seria ele.”

“Isso já foi discutido no verão e no inverno passados. Fred Grim queria muito contratá-lo, até mesmo mais do que Manuel Ugarte. Na época, isso não deu certo, porque o Girona pediu 500 ou 600 mil euros. O Ajax não quis pagar esse valor da cláusula”, conta Van Duijn.

No próximo verão, nada impedirá seu retorno, acredita Van Duijn. “Ele ficará sem contrato e quer muito encerrar a carreira no Ajax, então pode-se considerar certo que ele voltará.”

Blind está a ter uma excelente temporada no Girona, mas fica livre no próximo verão. O seu contrato, que está a chegar ao fim, não será renovado, pelo que o jogador com 108 internacionalizações pode procurar um novo desafio.

Blind atuou pelo Ajax em dois períodos distintos. Durante seus anos em Amsterdã, o filho de Danny Blind disputou 333 partidas. Blind Júnior conquistou com o Ajax, entre outros títulos, sete campeonatos nacionais e duas vezes a Eurojackpot KNVB Beker.

O experiente jogador atuou no exterior pelo Manchester United e pelo Bayern de Munique. Na Holanda, Blind foi emprestado pelo Ajax ao FC Groningen por algum tempo, a fim de ganhar experiência.