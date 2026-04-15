Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Daley BlindImago
Wessel Antes

Traduzido por

“A transferência de Daley Blind para o Ajax já pode ser considerada certa”

Mercado da bola
Ajax
Girona
D. Blind

É muito provável que Daley Blind (36) retorne ao Ajax na próxima temporada. É o que afirma Tim van Duijn, observador do clube da revista Voetbal International, nesta quarta-feira no Pantelic Podcast.

Van Duijn foi questionado no podcast dos torcedores sobre as últimas notícias de transferências envolvendo o Ajax. “O nome mais óbvio é mesmo o de Daley Blind. Se fosse para escolher um, seria ele.”

“Isso já foi discutido no verão e no inverno passados. Fred Grim queria muito contratá-lo, até mesmo mais do que Manuel Ugarte. Na época, isso não deu certo, porque o Girona pediu 500 ou 600 mil euros. O Ajax não quis pagar esse valor da cláusula”, conta Van Duijn.

No próximo verão, nada impedirá seu retorno, acredita Van Duijn. “Ele ficará sem contrato e quer muito encerrar a carreira no Ajax, então pode-se considerar certo que ele voltará.”

Blind está a ter uma excelente temporada no Girona, mas fica livre no próximo verão. O seu contrato, que está a chegar ao fim, não será renovado, pelo que o jogador com 108 internacionalizações pode procurar um novo desafio.

La Liga
Girona crest
Girona
GIR
Bétis crest
Bétis
BET
Eredivisie
NAC Breda crest
NAC Breda
NAC
Ajax crest
Ajax
AJX

Blind atuou pelo Ajax em dois períodos distintos. Durante seus anos em Amsterdã, o filho de Danny Blind disputou 333 partidas. Blind Júnior conquistou com o Ajax, entre outros títulos, sete campeonatos nacionais e duas vezes a Eurojackpot KNVB Beker.

O experiente jogador atuou no exterior pelo Manchester United e pelo Bayern de Munique. Na Holanda, Blind foi emprestado pelo Ajax ao FC Groningen por algum tempo, a fim de ganhar experiência.

Publicidade