A torcida do Wydad está furiosa... e Cartierón: Isso é difícil de aceitar

O Wydad Casablanca não conseguiu superar sua fase de estagnação no campeonato nacional, após empatar em 1 a 1 com o Difaâ Hassani Jdidi na partida adiada da 11ª rodada do Campeonato Marroquino, resultado que causou descontentamento ao técnico francês Patrice Carteron e indignação à torcida do time vermelho.

O Wydad, que buscava uma vitória para recuperar a confiança após a última derrota para o Fath Union Sport, abriu o placar aos 34 minutos com Ramiro Faca, antes de conceder um pênalti aos 79 minutos, que Moaz Moshtanem converteu no gol de empate para o time de Dakhla, fazendo com que o Wydad perdesse dois pontos valiosos na disputa pelo título.

Leia também: Está decidido: o Real Madrid dispensa três jogadores... e “condições severas” para a permanência de outros quatro



“Nossos erros nos custaram o resultado”

Na coletiva de imprensa após a partida, Cartieron não escondeu sua decepção com o desempenho dos jogadores, afirmando que a equipe “não soube aproveitar a vantagem” e que erros individuais foram a causa da perda da vitória.

O técnico francês disse: “Estou muito irritado; porque sabíamos que nos faltava um pouco de confiança, mas conseguimos abrir o placar, e nossa missão depois disso era evitar cometer erros”.

E acrescentou: “Demos um gol a uma equipe que não criou nenhuma chance no segundo tempo, e isso é difícil de aceitar. Fizemos o mais difícil, mas não conseguimos marcar o segundo gol apesar das oportunidades que tivemos, o que permitiu ao adversário empatar o placar”.

Leia também: Será que teremos uma decisão que vai virar o jogo? Mensagem decisiva do Tribunal Desportivo para Marrocos e Senegal



E continuou: “Estamos passando por um momento difícil, mas em momentos como este precisamos buscar dentro de nós mesmos um pouco mais e nos esforçar ainda mais, e essa é a mensagem que transmiti aos jogadores”.

Indignação da torcida

Por outro lado, a torcida do Wydad expressou sua profunda insatisfação com o resultado, considerando que o time “está perdendo sua identidade” nas últimas partidas e que os jogadores são responsáveis pela clara queda no desempenho e nos resultados.

Uma grande parte dos torcedores considerou que o empate contra o Difaâ El Jadida é mais um capítulo de uma série de resultados negativos, exigindo da comissão técnica e dos jogadores uma “reação forte” que devolva ao time sua prestígio no campeonato.

Leia também: A polêmica volta a esquentar... O Senegal se prepara para uma ação judicial que pode mudar o destino do título africano

