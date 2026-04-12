O “Derby da Catalunha” entre Barcelona e Espanyol, disputado no “Camp Nou” no último sábado, foi marcado por uma reação marcante da torcida em relação ao goleiro Juan García, que enfrentou seu ex-time pela primeira vez no “Camp Nou” desde que se transferiu no verão passado.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, a torcida catalã recebeu o goleiro de 24 anos com gritos irônicos, repetindo “Juan García, filho da La Masia”, em uma referência simbólica à sua atual filiação ao Barcelona, apesar de ter sido formado na academia do Espanyol.

Esses gritos surgiram depois que o goleiro foi alvo de fortes vaias na partida de ida no estádio do Espanyol, bem como em sua estreia pela seleção espanhola em março passado contra a seleção egípcia.

Esse canto já havia sido entoado nas arquibancadas do “Camp Nou” em partidas anteriores, mas ganhou especial importância desta vez devido à grande emoção e rivalidade entre as duas equipes no clássico.

Em termos estatísticos, Juan García sofreu um gol de Paul Lozano na partida de ontem, que ele não conseguiu defender, No entanto, o goleiro continua caminhando com passos firmes rumo ao primeiro prêmio “Zamora” de sua carreira, já que sua baliza foi balançada apenas 19 vezes em 24 partidas da La Liga, enquanto ele conseguiu realizar 64 defesas decisivas.



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