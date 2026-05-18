A Telstar acertou em cheio: este é o sucessor de Anthony Correia

O Telstar já encontrou o sucessor de Anthony Correia. Henk Brugge será o técnico principal em Velsen-Zuid na próxima temporada. Ele vem do sc Heerenveen, segundo o jornal Het Algemeen Dagblad.
Brugge atua atualmente como assistente técnico de Robin Veldman no sc Heerenveen. Ele também desempenhou essa função sob o comando de Kees van Wonderen e Robin van Persie.
Ele agora substitui Correia, que está de saída. O técnico de sucesso do Telstar seguirá sua carreira no FC Utrecht após o verão.
O Telstar continuará na VriendenLoterij Eredivisie na próxima temporada. No último domingo, a equipe garantiu sua permanência na divisão após uma vitória por 1 a 2 sobre o FC Volendam.
Brugge já trabalhou anteriormente nas categorias de base do Feyenoord, do PEC Zwolle e da KNVB. Este é seu primeiro cargo como técnico principal no futebol profissional.