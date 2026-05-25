A sexta Copa do Mundo de Lionel Messi pode estar em risco após a triste eliminação

Drama para a Argentina: Lionel Messi saiu de campo lesionado na partida contra o Philadelphia Union (6 a 4). A quinze minutos do fim, o argentino teve que abandonar a partida. E isso com a Copa do Mundo se aproximando.

A partida da MLS foi a última antes da competição entrar em recesso para a Copa do Mundo no Canadá, México e Estados Unidos. Em um jogo espetacular, o Inter Miami viu o placar chegar a 0 a 2 em apenas dez minutos. Três minutos depois, o time da casa reagiu. Messi cruzou e Germán Berterame marcou o gol de empate: 1 a 2.

Rapidamente, o Philadelphia recuperou a vantagem. Bruno Damiani fez o 1 a 3, e logo em seguida Luis Suárez marcou o 2 a 3. Antes do intervalo, o Inter Miami chegou a empatar em 3 a 3. Messi deu sua segunda assistência e colocou Berterame em posição, que não hesitou e chutou forte.

O Inter Miami ainda passou à frente antes do intervalo. Suárez aproveitou toda a confusão e marcou: 4 a 3. A vantagem não durou muito, pois, após intervenção do VAR, o Philadelphia recebeu um pênalti. Milan Iloski converteu e empatou em 4 a 4.

A vinte minutos do fim, Messi sentiu uma lesão no tendão e pediu para ser substituído. O atacante argentino foi direto para o vestiário, visivelmente desapontado. Ainda não se sabe nada sobre a gravidade da lesão.

A dez minutos do fim, Suárez completou seu hat-trick e o Inter Miami parecia caminhar para a vitória em uma partida repleta de gols. No fim, Rodrigo De Paul definiu o placar final em 6 a 4.

Daqui a 22 dias, a Argentina começa a Copa do Mundo. Se Messi pediu para ser substituído por precaução ou se sofreu uma lesão grave, ainda não está claro. Espera-se que Messi, assim como Cristiano Ronaldo, possa disputar sua sexta Copa do Mundo.