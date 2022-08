A semelhança entre Haaland e Messi apontada por Guardiola

Norueguês vira ponto de referência no City e busca cada vez mais gols

No último final de semana, Erling Haaland comprovou o motivo de ser um dos grandes centroavantes da atual geração de jogadores, quando marcou os dois gols da vitória do Manchester City sobre o West Ham, em jogo válido pelo Campeonato Inglês.

Não só isso, como além de marcar dois tentos, os únicos do jogo, ficou "irritado" por não ter conseguido anotar seu primeiro hat-trick pelo City: "Se você vir a (bola) do Gündogan antes de eu sair, deveriam ser três (gols). É uma m****, mas é o que é", comentou à Sky Sports, após o jogo.

O espírito demonstrado pelo grandalhão, inclusive, fez Pep Guardiola lembrar de Lionel Messi, na época em que trabalhavam juntos pelo Barcelona. "Eu tive a sorte como treinador de estar com Messi e quando ele marcava dois (gols), ele queria três, e quando marcava três, queria quatro", relatou o técnico após o confronto contra o West Ham. "Os melhores goleadores nunca estão satisfeitos, estão sempre famintos e famintos e querendo mais e mais."

Os dois tentos marcados pelo norueguês o fizeram se recompor, após a grande chance perdida contra o Liverpool, na derrota por 3 a 1 na Supercopa da Inglaterra, quando o jogador acabou acertando o travessão de frente para o gol.

Guardiola relatou que o jogador treinou muito e estava calmo, mesmo em relação às críticas. No duelo contra o West Ham, quis, inclusive, bater o pênalti com confiança para abrir o placar do embate. "No passado não tínhamos uma referência como ele, mas ao mesmo tempo, os caras têm que colocar a bola lá, especialmente nas transições", reforça o comandante do City.