A ressaca da Copa do Mundo de Lionel Messi precisa terminar

As atuações do argentino desde o retorno ao clube não estão no mesmo nível, o que preocupa o atual campeão francês

Lionel Messi errou. Messi não costuma errar. Aos 83 minutos do confronto do Paris Saint-Germain na Ligue 1 contra o Reims, o sete vezes vencedor da Bola de Ouro recebeu a bola a 10 metros do gol e quase completamente sem marcação. Com pouca força, ele disparou em direção ao gol, e a bola passou ao lado da trave.

Essa falha significou que a vantagem do PSG permaneceu em 1 a 0 - uma vantagem que eles perderiam graças a Folarin Balogun conseguindo o mais dramático gol da temporada, aos 51 minutos do segundo tempo.

Foi um momento estranho de Messi, e que acabou levando sua equipe a perder pontos vitais no que está se tornando uma disputa acirrada pelo título da Ligue 1. Ainda assim, Messi pode fazer essas coisas. Ele é, ao contrário da evidência estatística, humano.

A preocupação é que seu erro não foi um incidente isolado. Desde seu retorno da Copa do Mundo, a estrela argentina parecia ausente, um visitante ocasional em algumas partidas de futebol.

Isso não é necessariamente diferente do Messi que nos acostumamos a ver no Parque dos Príncipes nos últimos 18 meses. Messi tem flutuado rotineiramente pelo campo durante a maior parte de seu mandato no PSG, vagando por folhas de grama antes de aparecer com momentos de brilho, oferecendo lembretes de que ele pode ser algum tipo de ser alienígena.

Esses lembretes se tornaram mais regulares na primeira metade da temporada, quando ele deu uma dica do que estava por vir no Qatar com uma série de exibições vitoriosas contra adversários que estão, em sua maioria, bem abaixo do seu nível.

Nas últimas semanas, no entanto, esses casos foram menores e mais distantes; a figura fantasmagórica de Messi passeando, apenas ocasionalmente fazendo algo mágico, agora é uma imagem familiar. E está começando a prejudicar sua equipe.

"Não estou preocupado, mas precisamos de um alerta", disse o técnico do PSG, Christophe Galtier, após a derrota por 1 a 0 para o Rennes em 15 de janeiro. "A Copa do Mundo acabou. então temos que recuperar alguma coesão e ritmo."

O PSG caiu na Ligue 1 nas últimas semanas, vencendo apenas um dos últimos três jogos. Nas duas partidas mais recentes - aquela derrota para o Rennes e o empate com o Reims - Messi esteve muito aquém do seu melhor. E embora existam muitas razões para as lutas da equipe - a seca de gols de Kylian Mbappé na Ligue 1 entre elas - a queda de Messi não ajudou.

De certa forma, tudo isso era fácil de prever. Messi teve três semanas de folga após a vitória da Argentina na Copa do Mundo, que ele passou de férias e relaxando, absorvendo merecidamente sua maior conquista na carreira.

Ele conseguiu se recuperar e se recuperar do que foi uma conquista imensa, mas também um evento emocionalmente desgastante. O próprio jogador admitiu que finalmente tirar a Copa do Mundo tirou um peso enorme de seus ombros.

"Consegui tudo na minha carreira, individualmente. Tratava-se de encerrar minha carreira de uma forma única. Nunca imaginei que tudo isso fosse acontecer comigo quando comecei, e chegar a esse momento foi o melhor. Ganhamos a Copa América e a Copa do Mundo, não sobrou nada", disse ele ao UrbanaPlay em entrevista que foi ao ar na última segunda-feira.

Essa sensação de ter completado o futebol, então, pode ter algo a ver com a forma de seu clube aparentemente ter sido deixada de lado desde seu retorno. Às vezes, Messi apenas passeia pelo campo como um jogador que ainda está de férias.

O seu trabalho defensivo não pode ser criticado, principalmente porque não existe. Messi não pressiona nem rastreia mais; em parte porque ele não é solicitado por seus treinadores. Seu envolvimento, ou a falta dele, no último terço do campo, bem como sua influência geral no jogo, é muito mais preocupante.

Messi criou apenas duas chances claras de gol desde o retorno à ação competitiva e reuniu apenas um único chute no alvo. Sua porcentagem de finalização de passes é menor e ele tem perdido a bola de forma incomum, notavelmente desarmado quatro vezes pelo zagueiro do Reims, Yunis Abdelhamid, que simplesmente deu de ombros para Messi em algumas ocasiões.

Houve até uma estranha decisão errada. Ele perdeu a bola duas vezes quando o PSG contra-atacou contra o Reims, desperdiçando um três contra dois com Neymar e Mbappé, ambos implorando pelo passe.

Claro que isso é permitido quando você é o Messi. Mas também não é esperado e quase difícil de acreditar. A aposentadoria era irreal depois que ele ganhou o prêmio final, mas é estranho ver um jogador de futebol enfrentar o fato de que não tem nada de novo para ganhar em tempo real.

Isso não quer dizer que Messi não se importe mais com o futebol, e a forma como tem conseguido manter os níveis de energia se tornou um de seus melhores atributos nos últimos seis meses. Foi, de fato, seu esforço controlado, sua intencional conservação de energia, que garantiu à Argentina uma Copa do Mundo.

Mas os deslizes na forma são incomuns. Se nada mais, Messi é o melhor que já fez isso por causa de sua excelência consistência. Mesmo quando começou a evoluir e envelhecer, o argentino ainda encontrou maneiras de impactar grandes jogos.

Especialmente nesta temporada, ele tende a escolher seus momentos para intensificar. Ele marcou quatro gols e deu quatro assistências em cinco jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto na Ligue 1, ele marcou o gol da vitória para salvar três pontos contra o Nice e participou de dois dos quatro gols na dramática vitória por 4 a 3 sobre o Troyes.

Essas exibições, por mais memoráveis ​​que sejam, tendem a ser baseadas no PSG atingindo um certo nível nos jogos intermediários. Messi é capaz de entregar nos grandes jogos porque seus companheiros são bons o suficiente para garantir vitórias no resto.

Mas em janeiro, o PSG estragou as disputas que deveria facilitar. Eles venceram apenas uma das últimas quatro partidas do campeonato, com a vantagem na liderança reduzida para dois pontos antes da próxima rodada de jogos no meio da semana.

Esses resultados não são todos atribuídos a Messi; ele nem estava no time quando eles perderam para o Lens, segundo colocado, quase um mês atrás. Também há problemas a serem resolvidos em outras partes do campo. Marco Verratti está enfrentando uma suspensão de três jogos depois de ser expulso por um terrível desarme contra o Reims, enquanto lesões na lateral-esquerda e inconsistência na defesa central também foram problemas marcados.

Além de uma corrida pelo título cada vez mais apertada, as fases eliminatórias da Liga dos Campeões também estão no horizonte. Os adversários do PSG nas oitavas de final, o Bayern de Munique, passaram janeiro reforçando sua equipe, com o veterano goleiro Yann Sommer e o lateral do Manchester City, João Cancelo, chegando para preencher posições necessárias.

Os bávaros também estão envolvidos em uma batalha pela supremacia doméstica que muitos não imaginariam, com os cinco primeiros times da Bundesliga atualmente separados por apenas três pontos. Mas suas contratações de inverno devem torná-los um adversário formidável em uma eliminatória europeia a duas mãos.

O PSG, por sua vez, está tentando completar uma jogada para Hakim Ziyech entrar e aprofundar sua linha de ataque repleta de estrelas.

É improvável que ele faça a diferença, no entanto. Esse papel recai sobre os ombros de Messi - mas ele ainda está disposto a desempenhá-lo depois de seus esforços em 2022?