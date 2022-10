A receita para Haaland vencer a Bola de Ouro, por Gündogan

Norueguês de 22 anos marcou 20 gols em 14 jogos nesta temporada; meia alemão destaca "forte mentalidade" no atacante, apesar da pouca idade

Após a saída do ídolo Kun Aguero da equipe e a mudança de Gabriel Jesus para o rival Arsenal, o Manchester City venceu a briga por um dos jovens mais promissores dos últimos tempos: o centroavante norueguês Erling Haaland. O jovem de 22 anos tem 23 participações em gols em 14 jogos disputados na temporada 2022/23.

Com o absurdo número de tentos marcados, além de ajudar a equipe na produção de assistências, Haaland é um forte candidato à Bola de Ouro nos próximos anos. O atacante tem sido protagonista na equipe comandada por Pep Guardiola, e veteranos como Gündogan acreditam que esse pode ser o caminho para o norueguês vencer a premiação: "Há qualidade - todos podem ver."

"Tem muita qualidade que ele traz. Em nossa equipe, em seu jogo. Mas também a forma como lida com as coisas que são importantes para ele e a mentalidade, a determinação que tem em dia de jogo e também no vestiário nos treinos. Acho que isso é algo especial. E ainda por cima é humilde."

“Ele sabe que tem que trabalhar duro para chegar onde está e até mesmo para lugares melhores. Tenho certeza que tudo isso junto vai deixá-lo cada vez melhor… não apenas nesta temporada, mas nos próximos anos. E isso fará dele um jogador incrível. Ele já é um, mas só vai melhorar e acho que isso aumentará suas chances de ganhar a Bola de Ouro.”

Neste ano, o atleta concorreu ao prêmio, mas acabou na décima posição. O vencedor foi Karim Benzema, do Real Madrid, enquanto seu companheiro do Manchester City, Kevin de Bruyne, marcou presença na terceira colocação do pódio.

Mesmo que Haaland seja ainda jovem, seus já 20 gols com 14 partidas na atual temporada podem ser fundamentais para que ele conquiste a Chuteira de Ouro até o fim desta edição da Premier League e Liga dos Campeões. Caso o Manchester City venha a conquistar algum, ou alguns títulos nessa temporada, o norueguês será um forte candidato ao prêmio de Melhor do Mundo.