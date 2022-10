Como o robô Haaland 'quebrou' os atributos no game Football Manager

O jogo será lançado no dia 8 de novembro, e os jogadores certamente não vão querer enfrentar o norueguês, que tem números impressionantes

Erling Haaland tem sido um pesadelo para os defensores graças à sua forma brilhante pelo Manchester City, e o atacante está causando algumas dores de cabeça para os desenvolvedores de jogos também. Football Manager 2023 está programado para ser lançado mundialmente em 8 de novembro e, como é o caso na vida real, um jogador que os estrategistas virtuais definitivamente terão medo de enfrentar é o norueguês.

As façanhas do jogador de 22 anos desde que ingressou no City provocaram piadas de que ele é um alienígena ou uma máquina de gol produzida em laboratório, e simular com precisão sua habilidade no mundo real provou ser um desafio.

Antes do lançamento do FM23, Miles Jacobson, diretor de estúdio da Sports Interactive - a desenvolvedora por trás do jogo - revelou algumas das dificuldades que surgiram com a montagem do perfil de Haaland este ano.

Enquanto Jacobson diz que o jogo certamente pode lidar com talentos insanos como o atacante do City e o atacante do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, o fato de que eles vão melhorar à medida que envelhecem cria uma espécie de enigma.

'O principal problema com Haaland é a sua força'

"Haaland é como uma máquina", disse ele à GOAL . "Tivemos alguns problemas com Haaland durante a fase de desenvolvimento porque às vezes [a equipe de garantia de qualidade] relata que ele não tem gols suficientes."

"Na semana passada, uma das capturas de tela que me foram enviadas para aprovação mostrava ele marcando seu 60º gol na temporada e eu tive que rejeitar a captura de tela, porque as pessoas simplesmente não acreditariam se isso acontecesse, mas ele está a caminho de quero dizer, ele é um jogador absurdo, ridículo."

Football Manager

Para aqueles que não estão familiarizados com as estatísticas do Football Manager, a habilidade de cada jogador é determinada por uma matriz de atributos técnicos, mentais e físicos que são classificados de 1 a 20. Os atributos técnicos incluem coisas como drible ou passe, enquanto 'determinação' e 'compostura' estão entre a lista de atributos mentais. Quando se trata de Haaland, o lado físico de seu jogo é notável.

"O principal problema para nós com Haaland é a sua força. Ele redefiniu o que é a força 20 para os jogadores de futebol", acrescenta Jacobson. "Vai ser interessante ver, porque ele ainda é jovem. Ele vai melhorar - assim como Mbappé."

Os jogadores reclamam das estatísticas do Football Manager?

Quando as classificações do jogo FIFA da EA Sports são divulgadas todos os anos, sempre há casos de jogadores reclamando de seus números – com muitos fazendo questão de defender publicamente seu caso para aumentar os atributos.

Muitos jogadores de alto nível também gostam do Football Manager, desde o meio-campista do City, Ilkay Gundogan, até o atacante do Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, e Diogo Jota, do Liverpool. Então, essas estrelas que jogam FM reclamam de suas estatísticas?

"Sim, mas eles tendem a me enviar mensagens diretamente, porque conhecemos muitos deles", diz Jacobson. "Tenho mais de 2.000 jogadores de futebol que nos ajudam a testar o jogo, para nos dar feedback antes do lançamento."

Football Manager 2023

"O primeiro [jogador que falou sobre suas estatísticas] - e eu não vou revelar seu nome, mas era um jogador da primeira divisão - eles se viraram e disseram: 'Sou mais rápido' do que esse outro cara que joga pelo mesmo time."

"E eu disse: 'Ok, faça uma corrida e filme'. E ele fez. Eles tiveram uma corrida, eles filmaram e ele foi mais rápido. Mas para ser justo com aquele jogador, ele se virou e disse: 'Sim. , mas no jogo o meu drible é melhor que o dele, mas ele é um driblador melhor do que eu' E eu não pedi para filmar, apenas fiz a mudança."

"Mas eu costumo voltar para o jogador e dizer: 'Você só precisa trabalhar mais, cara! Você precisa fazer mais'."

"Felizmente, quando eles [reclamam], eles não são tão públicos, às vezes, como os da FIFA. Mas eles são sempre muito engraçados quando isso acontece."

'Tenho uma equipe incrível'

A equipe por trás do Football Manager, como as de outras indústrias em todo o mundo, teve que se adaptar às novas circunstâncias, com interrupções como a pandemia da COVID-19 e as consequências da guerra na Ucrânia alterando a dinâmica do trabalho. Com mais um jogo pronto para ser entregue, porém, Jacobson prestou homenagem ao seu time.

"Antes da pandemia, acho que éramos entre 130 e 150 pessoas, agora estamos em 280 no estúdio. Parte disso é para novos projetos, parte é para o futebol feminino, parte é para garantir que todos possam ter um bom equilíbrio entre vida profissional e pessoal em tempos muito, muito, muito difíceis", observa ele.

"Tem sido outro ciclo difícil dessa perspectiva, mas nós passamos por isso. Tenho muita sorte. Tenho uma equipe incrível aqui que trabalha muito, muito duro."

Como posso jogar Football Manager 2023?

O Football Manager 2023 será lançado no dia 8 de novembro de 2022. Porém, como ocorre desde a edição de 2016, o jogo não estará disponível de maneira oficial para o Brasil, por problemas de licenciamento.