O incrível começo de Haaland na Champions League

O atacante do Manchester City tem sido avassalador na Premier League e na Champions League, com 20 gols marcados na temporada

Assim como ele incendiou a Premier League desde que se juntou ao Manchester City, Erling Haaland teve um começo impressionante na Champions League nesta temporada.

O atacante de 22 anos é o artilheiro da competição após três partidas na fase de grupos, com cinco gols em seu nome.

Não é nenhuma surpresa vê-lo marcar a uma média de mais de um gol por jogo na competição de clubes mais prestigiada da Europa, uma vez que ele também tem encontrado a rede com facilidade no Campeonato Inglês.

Em parceria com o Fresher Football da Heineken, a GOAL dá uma olhada nos indicados que estão prontos para iniciar sua campanha na fase de grupos da Champions League.

Getty

Claro, a imensa capacidade de marcar gols de Haaland nunca esteve em dúvida após sua magnífica passagem no Borussia Dortmund, mas a extensão do impacto instantâneo do norueguês no City foi notável.

Ele não precisou de tempo para se adaptar aos seus novos companheiros e ajudou o City em uma impressionante vitória, por 4 a 0, contra o Sevilla, em seu jogo de estreia na Liga dos Campeões.

Foi Haaland quem quebrou a defesa espanhola quando correu em direção a trave para encontrar um cruzamento de Kevin De Bruyne. Ele então entrou por um espaço na área do Sevilla para atacar uma bola e marcar o terceiro gol do jogo de sua equipe.

O atacante, em seguida, perturbou sua antiga equipe, marcando o gol da vitória, ficando com o pé no alto para desviar um cruzamento na diagonal passando pelo goleiro do Borussia Dortmund, Alexander Meyer, para fazer 2 a 1 para os campeões ingleses.

Depois de marcar um hat-trick na vitória, por 6 a 3, contra o Manchester United na liga, Haaland foi avassalador mais uma vez quando a equipe de Pep Guardiola goleou o Copenhagen.

Ele estava com muito espaço no meio da área e pronto para atacar quando a bola veio em sua direção, e ele marcou o primeiro gol do jogo depois de apenas sete minutos.

Então, 25 minutos depois, ele estava perfeitamente posicionado para aproveitar um rebote do goleiro Kamil Grabara e marcar mais uma vez.

A chave para o grande impacto de Haaland tem sido a qualidade dos jogadores ao seu redor. Com De Bruyne, Phil Foden, Riyad Mahrez e Jack Grealish à sua volta, ele tem os melhorem jogadores "trabalhando" para ele.

Mas o incrível posicionamento da antiga estrela do Red Bull Salzburg permite tirar o melhor dos seus companheiros de equipe.

A maneira como ele se desloca para o espaço atrás dos defensores enquanto o ataque do City permite que ele esteja sempre disponível como um alvo para cruzamentos e passes em profundidade, além da sua velocidade de reação contribuem para o seu atual desempenho.

"Ele tem um senso incrível como atacante, ele vai um segundo antes da bola chegar", disse Guardiola após a vitória contra o Copenhagen. “Esses tipos de jogadores, como um técnico pode ensiná-lo? É impossível. Ele tem um dom natural. Ele fez isso na Noruega, na Áustria, ele tem faro para isso. Obrigado por nos escolher (Haaland), temos a sorte de ter esse talento.”

Ele acrescentou: “A conexão com Kevin (de Bruyne), Phil (Foden), Riyad (Mahrez), Jack (Grealish), Erling, quando tem a bola, sabe o passe que eu gosto. Ele pode melhorar cada parte do jogo. Todo mundo sabe que ele pode fazer melhor. Podemos melhorar até morrermos."

O norueguês tem sido eletrizante, mas ele tem uma grande competição para o primeiro lugar na artilharia da Champions League.

Leroy Sane já marcou quatro vezes na competição, tendo marcado nas três partidas. Ele ajudou o Bayern de Munique a vencer a Inter, o Barcelona e o Viktoria Plzen.

Jude Bellingham, ex-companheiro de equipe do Dortmund de Haaland, também impressionou, com três gols, enquanto Giacomo Raspadori, do Napoli, tem sido excelente na Itália, acabando com o Liverpool, o Ajax e o Rangers.