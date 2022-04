A reação do Brasil ao sorteio da Copa do Mundo 2022

A seleção brasileira conheceu, nesta sexta-feira (01), seus primeiros adversários na Copa do Mundo do Qatar. Cabeça de chave no grupo G, o time de Tite vai encarar Sérvia, Suíça e Camarões. Os dois primeiros, inclusive, estiveram no grupo do Brasil na Copa da Rússia, em 2018.

Ao conhecer os adversários, Tite fez questão de manter os pés no chão e alertar sobre a qualidade das equipes.

"Estávamos falando da eliminação da Itália e de Portugal, com Suíça e Sérvia, traz e também a equipe de Camarões que é muito forte na escola africana. Evolução e consolidação do trabalho para poder enfrentar bem.Assisti ao jogo da Suíça, foi um jogo logo depois de um jogo nosso nas Eliminatórias. Era o jogo contra a Itália, fez 1 a 0 no início, esteve perto de fazer 2 a 0, mas acabou levando o empate na sequência. Eu quero dizer o seguinte: jogo de nível altíssimo, Mundial, o nível elevado nosso também tem que ter".

Tite também destacou a importância de iniciar bem e ir crescendo na competição.

"Consolidar e crescer dentro da competição é fundamental. Nós fizemos uma pressão muito grande porque empatamos na estreia (da Copa da Rússia). Depois da vitória contra o México, fomos fazer um jogo um pouco mais tranquilo. A equipe tem que iniciar bem, temos essa experiência de iniciar bem, ter um nível de desempenho para projetar e crescer ao longo da competição, até para enfrentar esses níveis que vão crescendo".

Auxiliar de Tite, Cleber Xavier também analisou os rivais da seleção brasileira

"Jogo pesado. Todas as seleções tem em comum a troca de treinador recentes, novos trabalhos vencedores, que classificaram as equipes para a Copa. Camarões sai perdendo no primeiro jogo, ganha no segundo e classifica. Sérvia e Suíça tiram Portugal e Itália. É uma equipe com qualidade de jogo, os sérvios são conhecidos por essa qualidade. Tadic é o maior exemplo desse jogador. É uma equipe contra a qual tivemos um grande jogo no Mundial da Rússia (1 a 1), e alguns estão na seleção novamente. Tem que trabalhar dentro do nosso equilíbrio: muito cuidado defensivo e fazer o nosso jogo ofensivo, que a gente vem numa crescente".

Quem também apareceu depois do sorteio da Copa do Mundo foi Neymar, o craque brasileiro publicou uma postagem de olho na taça da Copa do Mundo.

O meio-campista do Lyon, Lucas Paquetá, também se mostrou ligado no sorteio.