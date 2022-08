A punição ao Santos por invasão de campo e tentativa de agressão a Cássio

Durante a realização do julgamento, a equipe santista tentou amenizar a pena por incidentes em duelo na Copa do Brasil

Na manhã desta quarta-feira (10), o Santos foi julgado pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por conta das invasões de torcedores e agressão contra o goleiro Cássio após a partida contra o Corinthians, válida pela Copa do Brasil. Enquadrada em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a equipe santista realizou sua defesa, mas acabou sendo penalizada da mesma forma.

Após os votos de todos os relatores e o término do julgamento, o Peixe foi punido com dois jogos sem torcida na Copa do Brasil de 2023, além de uma multa estipulada no valor de R$ 35 mil.

O Santos foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), nos parágrafos I, II e III , que prevê punições por "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir":

I — desordens em sua praça de desporto;

II — invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo.

III - lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo.

O clube também respondeu pelo artigo 191 do CBJD, por causa do uso de sinalizadores nas arquibancadas da Vila Belmiro. Pesou contra o Santos o fato de um dos torcedores invasores ter tentado agredir o goleiro Cássio ainda no campo. O Peixe colaborou com a detenção dos invasores, os identificou e expulsou pelo menos um deles de seu quadro de associados. O clube da Vila Belmiro também abriu boletins de ocorrência e se comprometeu em cobrar judicialmente os invasores dos prejuízos causados no estádio.

O Santos fez alertas na Vila Belmiro e nas suas redes sociais contra invasão ao gramado e arremesso de objetivos. O Peixe pediu desculpa publicamente e entendeu que, juridicamente, fez o que foi possível antes da análise do STJD.