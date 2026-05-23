A Premier League anuncia o Jogador da Temporada

Bruno Fernandes foi eleito o Jogador da Temporada da Premier League. A organização da competição anunciou a notícia no sábado. É a primeira vez, desde a temporada 2010/11, que um jogador do Manchester United ganha o prêmio.

Fernandes teve uma excelente temporada em seu clube, que vai terminar a temporada da Premier League na terceira posição. No domingo, a equipe do técnico Michael Carrick ainda enfrenta o Brighton & Hove Albion, mas o Manchester United já não pode mudar de posição na tabela.

Na Premier League, Fernandes disputou 34 partidas oficiais nesta temporada. Nelas, marcou oito gols e deu nada menos que vinte assistências.

Sua vigésima assistência, dada no último fim de semana contra o Nottingham Forest, significou um recorde compartilhado na Premier League. Apenas Kevin De Bruyne e Thierry Henry conseguiram registrar tantas assistências em uma temporada da Premier League. No domingo, Fernandes pode assumir o recorde sozinho.

No total, o meio-campista ofensivo já criou 132 chances nesta temporada da Premier League. São nada menos que 43 chances a mais do que o segundo colocado na lista, Dominik Szoboszlai.

No ano passado, o prêmio de Jogador da Temporada foi para Mohamed Salah (Liverpool). A última vez que um jogador do Manchester United venceu foi Nemanja Vidic, há quinze anos.

Fernandes superou outros sete jogadores que estavam na lista de indicados para ganhar este prêmio: Gabriel Magalhães, David Raya, Declan Rice (todos do Arsenal), Erling Braut Haaland, Antoine Semenyo (ambos do Manchester City), Igor Thiago (Brentford) e Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).