A Portuguesa pode ser rebaixada no Paulistão 2023?

O São Bento foi à Federação pedir WO da Lusa em partida contra o Corinthians; perda de pontos resultaria em queda

Depois de brigar contra o rebaixamento durante toda a fase de grupos do Campeonato Paulista de 2023, a Portuguesa conseguiu se livrar da queda no último jogo, quando venceu o Mirassol por 2 a 1. No entanto, a situação da Lusa ainda pode mudar, uma vez que o São Bento entrou com um ofício na FPF contestando uma partida da equipe da capital.

A fase de grupos do Paulistão 2023 chegou ao fim no último domingo (5), determinando o rebaixamento de São Bento e Ferroviária, que ficaram, respectivamente, em 15º e 16º na tabela de classificação. A equipe de Sorocaba, porém, ainda tem esperanças de reverter o cenário, segundo os sites Meu Timão, Uol e GE.

Isso porque, o São Bento protocolou um ofício junto à Federação Paulista de Futebol pedindo o W.O. de um jogo da Portuguesa, que terminou a fase de grupos com os mesmo 10 pontos que o Bentinho. Segundo a equipe do interior, a Lusa teria desrespeitado um artigo do regulamento do estadual ao vender um mando de campo que os levou a disputar um jogo em Brasília.

O artigo em que o São Bento se apoia para pedir a anulação da partida entre Portuguesa e Corinthians, pela oitava rodada, que terminou no empate sem gols, prevê que, no ano de acesso de alguma equipe à elite do estadual, todos os jogos como mandante devem acontecer dentro de seu próprio município. Ou seja, por ter voltado à Série A1 na temporada de 2023, após a disputa da segunda divisão, todos os jogos da Lusa deveriam ser realizados na cidade de São Paulo.

O artigo 4º do anexo VI do regulamento diz: “no ano do acesso, o Clube deverá, obrigatoriamente, disputar suas partidas como mandante no município de sua sede, sob pena de perda das partidas por W.O”. Além disso, tem dois parágrafos complementares, o primeiro diz que “em caso fortuito ou força maior, a FPF poderá liberar a disputa das três primeiras partidas do clube como mandante em local diverso de sua sede”, enquanto o segundo prevê que a partir do quarto jogo, o clube “deverá jogar, obrigatoriamente, no município de sua sede, sob pena de perda por W.O”.

No entanto, conforme trouxe o GE.com, a Lusa pode argumentar que o clássico entre São Paulo e Santos, realizado no mesmo dia, há 15km do Canindé, poderia ser interpretado como um motivo de força maior. Porém, a partida contra o Corinthians já era a quarta da Portuguesa como mandante no Paulistão 2023, que segundo regulamento, não teria mais brecha para ser realizada em outro lugar que não a capital.

Caso a FPF acate o pedido do São Bento, a Portuguesa perderia o ponto conquistado no empate contra o Corinthians, e seria rebaixada no lugar do time do interior. Além disso, o Timão conquistaria mais dois pontos, que melhorariam sua posição na classificação geral do Paulistão, o que pode ajudar o Alvinegro com mandos de campo no mata-mata.