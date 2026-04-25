"A nomeação de Óscar García é inédita e, na verdade, muito triste"

René Eijkelkamp se pronunciou sobre a situação atual da Eredivisie em uma entrevista detalhada à revista Voetbal International. O ex-atacante elogia o PSV, mas, ao mesmo tempo, não poupa críticas aos adversários. “Se tivessem se esforçado um pouco mais, já teriam sido campeões no meio do ano.”





Segundo Eijkelkamp, a força do PSV reside principalmente na estrutura interna do clube. “Lá, tudo está muito bem organizado. A visão de Peter Bosz é clara e, com jogadores como Jerdy Schouten, Joey Veerman e Guus Til, isso é colocado em prática em campo.” Ele espera, portanto, que o domínio continue por enquanto: “Do jeito que está agora, acho que o reinado do PSV ainda vai durar um bom tempo.”

Eijkelkamp também elogia um dos pilares do PSV. “Ivan Perisic é um exemplo muito importante para todos os jovens jogadores do PSV. Eles só precisam observar o que ele faz. Ele sempre cria espaço para dar o passe perfeito. Com a esquerda e com a direita.”

O ex-jogador da seleção nacional critica a situação em clubes de ponta como o Ajax e o Feyenoord. “O sétimo técnico, desde a saída de Erik ten Hag em 2022. E Óscar García é o terceiro técnico em uma única temporada. Isso é inédito e, na verdade, muito triste.”

Também no Feyenoord, ele questiona a estrutura. “O que eu não entendo muito bem é que, como treinador, você precisa obter todo tipo de certificação, mas pode simplesmente se tornar diretor técnico. Na minha opinião, isso é o mundo de cabeça para baixo.” Além disso, ele também aponta para Dennis te Kloese: “Talvez seja um bom empresário, mas ele nunca foi jogador profissional. Robin van Persie precisa ter um diploma, mas quem o contrata não. Acho isso injusto.”

Eijkelkamp percebe que o desempenho dos jogadores de Roterdã está deixando a desejar no momento e destaca também a falta de experiência de Van Persie. “É uma questão de experiência. Não basta apenas gerenciar um elenco, é preciso também liderar toda uma comissão técnica. Isso não é algo que se consiga do nada.”



