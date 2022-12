A mudança de Messi no estilo de cobrar pênaltis

Camisa 10 explicou por que mudou sua técnica durante a semifinal da Copa do Mundo

Com o gol de pênalti contra a Croácia, Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da Argentina em Copas do Mundo. O craque atingiu 11 gols em Mundiais e ultrapassou Batistuta na história - e está a apenas um gol de alcançar Pelé.

Com a vaga garantida à final da Copa do Mundo, que será disputada no próximo domingo (18), contra a França, Messi revelou que estudou o goleiro croata Dominik Livakovic, que defendeu dois pênaltis contra o Brasil nas quartas de final.

"Estudei a técnica do goleiro croata com (Geronimo) Rulli e com Dibu. Conversamos sobre como ele esperou muito. O melhor a fazer era surpreender e bater nele de uma vez, ao invés de esperar e segurar ele. Quando os jogadores seguram por muito tempo, é difícil. Eu estava determinado a chutar assim", afirmou.

Dividindo a artilharia com Mbappé, seu companheiro de PSG, mas rival no domingo, com cinco gols, Messi marcou em cinco dos seis jogos da Argentina no Qatar 2022.