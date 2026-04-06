A lenda do clube... O Manchester City define o sucessor de Guardiola

A cidade de Manchester vive um clima de expectativa e apreensão, com o aumento da incerteza em torno do futuro do técnico espanhol Pep Guardiola, que ainda não decidiu se continuará no Manchester City após o término da próxima temporada, apesar de ter um contrato válido até junho de 2027.

Embora o contrato ainda esteja em vigor, os sinais vindos de dentro do clube e as declarações do próprio técnico sugerem que o catalão poderá encerrar sua trajetória no City no verão de 2026, após uma década repleta de conquistas e domínio local.

Adiamento aumenta a incerteza

De acordo com o jornal britânico “The Telegraph”, Guardiola deveria ter comunicado sua decisão à diretoria do clube durante a última pausa internacional, mas a reunião esperada não ocorreu, e não houve qualquer comunicado oficial do técnico ou do clube.

Relatos indicam que Guardiola, de 55 anos, decidiu adiar a decisão até o final da temporada, pois pretende fazer uma avaliação abrangente da situação da equipe e de sua própria capacidade de continuar com o mesmo entusiasmo e comprometimento.

O jornal informou que o técnico espanhol quer se fazer duas perguntas decisivas em maio próximo: até que ponto o elenco atual é capaz de se dedicar e responder às suas ideias, e se ele possui a energia necessária para continuar trabalhando na Premier League ou se precisa de um “ano de descanso”, como sugeriu em declarações anteriores.

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Preparação para a era pós-Pep

Essa incerteza não passou despercebida nos bastidores do Manchester City, já que fontes inglesas indicam que a diretoria já começou a estudar opções alternativas em antecipação à saída de Guardiola.

Entre os nomes mais cotados para sucedê-lo estão Vincent Kompany, atual técnico do Bayern de Munique e um dos ícones do City, além de Julian Nagelsmann, técnico da seleção alemã.

Parece que o clube está buscando garantir uma transição tranquila caso Guardiola decida se despedir, especialmente porque sua influência na estrutura da equipe vai além do treinamento, abrangendo toda a identidade futebolística construída com base em sua filosofia desde 2016.

Resultados instáveis aumentam as dúvidas

As especulações sobre o futuro de Guardiola aumentaram devido ao declínio no desempenho e nos resultados nesta temporada. É provável que o Manchester City não consiga conquistar o título da Premier League pela segunda temporada consecutiva, além de ter sido eliminado precocemente da Liga dos Campeões, após não conseguir passar das quartas de final desde que conquistou o título na temporada 2022-2023.

Já a grande vitória por 4 a 0 sobre o Liverpool na Copa da Inglaterra foi considerada apenas um consolo temporário para a torcida do time, acostumada a títulos consecutivos na era Guardiola.