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A lenda da Alemanha para Musiala: acabou o tempo das desculpas

J. Musiala
Bayern de Munique x Stuttgart
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Borussia Dortmund x Bayern de Munique
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Supercopa da Alemanha
Alemanha

Estrela do Bayern arrisca perder o seu lugar?

A lenda do futebol alemão Lothar Matthäus considera que não se deve continuar a fazer referência ao grave incidente de lesão que Jamal Musiala sofreu quando se analisa o seu nível na próxima temporada.

Segundo o analista da Sky Sports, o jogador de 23 anos deve virar essa página definitivamente.

Matthäus disse à Sky Sports: «A dada altura, tem de se encerrar o assunto da grave lesão que ele sofreu há mais de um ano. Agora ele tem de a deixar definitivamente para trás. Isto é extremamente importante, face à feroz concorrência pelas posições. É provável que passe muitos jogos no banco de suplentes.»

O vencedor da Bola de Ouro de 1990 prevê que tanto Serge Gnabry como Lennart Karl representem uma forte concorrência para Musiala, apesar de os jogadores estarem atualmente a trabalhar para recuperar a sua total plenitude física.

Matthäus, de 65 anos, concluiu dizendo: «Musiala mostrou sinais promissores no final da temporada passada com o Bayern de Munique, e também houve momentos animadores da sua parte no Mundial. Mas agora já não há qualquer desculpa.»

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