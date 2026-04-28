A KNVB teme uma enorme escalada no caso “Paspoortgate”; eis quando será proferida a decisão

Na manhã de terça-feira, ocorreu a audiência de medida cautelar do caso “Paspoortgate”. O clube de Breda recorreu à Justiça após a derrota por 6 a 0 contra o Go Ahead Eagles, pois, segundo o clube, Dean James não estava apto a jogar devido à sua naturalização. O NAC queria que a partida fosse repetida ou declarada nula.

O advogado do NAC, Tim Wilms, defendeu novamente na manhã de terça-feira que a partida fosse repetida. “A conclusão é que a KNVB partiu de uma interpretação errada do artigo 7º do regulamento.” Como o clube luta contra o rebaixamento, o NAC considera ainda mais urgente que a partida seja repetida.

A KNVB alegou que isso criaria um efeito bola de neve, mas, segundo a defesa do NAC, isso não é verdade. “Resta saber se outros clubes vão solicitar a repetição de partidas caso o NAC tenha permissão para repetir a partida contra o Go Ahead Eagles.”

O advogado da federação de futebol, Michiel van Dijk, informou em seguida que o Ajax, o Feyenoord, o Telstar, o FC Volendam, o Heracles e o TOP Oss também entraram com ações judiciais e quis enfatizar que o caso tem, de fato, consequências. “A questão dos passaportes afeta 11 jogadores da Eredivisie, distribuídos por 8 clubes, e isso impacta 133 partidas da Eredivisie.”

O juiz perguntou então sobre o prazo de oito dias, que poderia evitar um efeito bola de neve. A KNVB explicou que vários clubes pretendem iniciar processos contra a federação e que isso já tem consequências negativas para a fase final da Eredivisie.

Em seguida, a palavra final coube à diretora de futebol profissional, Marianne van Leeuwen. “Com a questão dos passaportes, o futebol profissional entrou em terreno desconhecido. Não houve intenção por parte de ninguém.”

O diretor quis enfatizar que a KNVB tomou uma decisão cuidadosa e ponderada, no interesse de todo o futebol profissional. A decisão será anunciada na próxima segunda-feira, às 12h.