Na noite desta terça-feira, os olhos dos fãs de futebol de todo o mundo estarão voltados para o Estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola, Madri, onde o Real Madrid recebe o Bayern de Munique na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, em um confronto que reúne dois dos clubes mais tradicionais do continente e os mais vencedores do título europeu.

Embora o time alemão seja considerado o favorito para avançar às semifinais, as previsões analíticas e os modelos de inteligência artificial dão uma ligeira vantagem ao Real Madrid na partida de ida, graças ao seu histórico de superioridade em casa e à sua solidez nas competições europeias.

Superioridade do Real Madrid no Bernabéu

Os modelos estatísticos indicam que as chances de vitória do Real Madrid variam entre 45% e 50%, contra uma porcentagem quase idêntica para a vitória do Bayern de Munique ou para um empate.

Essa estimativa se baseia no excelente desempenho da equipe espanhola em casa, já que venceu oito das últimas dez partidas disputadas na Liga dos Campeões em seu estádio, tendo sofrido derrotas apenas para o Manchester City e o Arsenal durante esse período.

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Durante essa sequência, o Real Madrid superou grandes clubes como Juventus, Atlético de Madrid, Benfica, Mônaco, Marselha e Red Bull Salzburgo, o que reflete sua força ofensiva e estabilidade técnica nos grandes jogos.

Partida aberta e previsão de gols

As análises apontam para um confronto aberto e repleto de gols, com grande probabilidade de ambas as equipes marcarem, dada a sua notável eficácia ofensiva.

O Real Madrid marcou em 15 dos últimos 16 jogos disputados em casa, enquanto o Bayern de Munique conseguiu marcar em 12 dos últimos 13 jogos fora de casa, com uma média de dois gols por partida nesta temporada.

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O principal favorito à classificação

Apesar da vantagem do Real Madrid na partida de ida, as expectativas gerais apontam o Bayern de Munique como o principal favorito para chegar às semifinais, graças à sua estabilidade técnica sob o comando do técnico Vincent Kompany e ao seu excelente desempenho na competição nesta temporada.

Analistas consideram que o time bávaro possui os ingredientes necessários para disputar o título europeu na final em Budapeste no próximo mês.

Memórias dos confrontos anteriores

O último confronto entre as duas equipes no Estádio Bernabéu terminou com vitória do Real Madrid por 2 a 1, após um empate emocionante por 2 a 2 em Munique, garantindo ao time espanhol a vaga na final da época.

Desta vez, a decisão será na Allianz Arena, nas semifinais, o que torna o jogo de ida em Madri um momento decisivo para as ambições de ambas as equipes de continuarem na busca pelo título.

Enquanto o Real Madrid busca seu 16º título na competição, o Bayern de Munique espera recuperar a glória europeia e provar sua superioridade sobre um dos adversários mais difíceis do Velho Continente.

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