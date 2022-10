A (improvável) combinação de resultados para o Inter ser campeão brasileiro

Apesar de ainda ter chances, é quase impossível os colorados tirarem o título de 2022 do Palmeiras

A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro de 2022 poderia ter acabado já na 34ª rodada. Mas a vitória de virada do Internacional sobre o Ceará, por 2 a 1 dentro do Beira-Rio, resultado que garantiu classificação colorada à próxima fase de grupos da Libertadores, adiou a comemoração do Palmeiras. Apesar de agora serem os únicos matematicamente capazes de tirar o título do clube alviverde, as chances do Inter são mínimas.

Faltando quatro rodadas para o fim desta edição de Série A, a receita do Internacional para enfim voltar a levantar um Brasileirão após 43 anos é direta: vencer todos os seus jogos e torcer para o Palmeiras não vencer nenhum.

Se o Palmeiras vencer o seu próximo jogo, contra o Fortaleza, no Allianz Parque, já sacramenta matematicamente o título brasileiro.

A situação é tão favorável para os alviverdes que mesmo em caso de derrota contra o Leão do Pici, o time treinado por Abel Ferreira poderá, enfim, comemorar o título: basta que o Inter não vença o América-MG, em Belo Horizonte, na mesma rodada. Neste caso, a diferença entre as equipes cairia para nove pontos tendo nove pontos a serem disputados, mas a conquista estaria sacramentada pelo maior número de vitórias que o Palmeiras somou ao longo de sua campanha.

Se ambas as equipes empatarem na 35ª rodada, o título também ficará em mãos palmeirenses.

O Palmeiras soma atualmente 74 pontos e leva vantagem nos critérios de desempate. Ao Internacional, portanto, a única opção nas próximas quatro jornadas, é vencer todos os jogos. Se conseguir isso, chegará a 76 pontos. Ou seja: para que o título siga rumo ao Rio Grande do Sul o Palmeiras não pode somar mais dois pontos. É praticamente impossível.