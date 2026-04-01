A histórica classificação da RD do Congo para a Copa do Mundo leva a uma decisão governamental excepcional

A República Democrática do Congo conseguiu se classificar para a Copa do Mundo pela primeira vez em 52 anos, graças a uma vitória por 1 a 0 sobre a Jamaica. Esse sucesso foi comemorado com grande entusiasmo e resultou tanto em imagens impressionantes quanto em uma decisão notável do governo.

Na madrugada de terça para quarta-feira, o Congo enfrentou a Jamaica, que havia derrotado a Nova Caledônia por 1 a 0 na semifinal das eliminatórias. Em casa, o Congo não conseguiu marcar nos 90 minutos, mas na prorrogação a equipe conseguiu o gol da vitória: 1 a 0.

Essa vitória causou enorme alegria no país africano. 52 anos após sua última participação, na época sob o nome de Zaire, o país poderá participar novamente da Copa do Mundo.

Em 1974, o Zaire enfrentou Brasil, Iugoslávia e Escócia. Não tiveram muito sucesso: perderam três vezes, incluindo uma derrota muito dolorosa por 9 a 0 contra a Iugoslávia.

No próximo verão, a República Democrática do Congo está no Grupo K, com Portugal, Uzbequistão e Colômbia como adversários. Mais uma vez, o país enfrenta uma tarefa muito difícil.

No entanto, a alegria no país é enorme após este feito histórico. Assim, o ministro do Emprego e do Trabalho anunciou que quarta-feira, 1º de abril, será um dia de folga remunerada em todo o país, para que os torcedores possam comemorar a vitória em grande estilo. Ele falou sobre “um momento de festa, união e orgulho nacional”.

Além disso, surgiram imagens incríveis nas redes sociais dos torcedores comemorando. O tempo péssimo não os impediu de sair em massa para as ruas por volta da meia-noite.