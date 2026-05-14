A final dos playoffs de promoção para a Premier League poderá ser adiada

A Inglaterra está há dias em polvorosa devido a possíveis práticas de espionagem por parte do Southampton em torno do confronto com o Middlesbrough nas semifinais dos play-offs pela promoção à Premier League. Como consequência, a final desses play-offs poderá ser adiada, informou a organização da competição (EFL) na quinta-feira.

No último sábado e terça-feira, Southampton e Middlesbrough se enfrentaram nas semifinais dos play-offs. A partida de ida terminou em 0 a 0, e a de volta em 2 a 1 para o Southampton. Com isso, o último clube se classificou para a final contra o Hull City, que, em princípio, será disputada no sábado, 23 de maio.

No entanto, isso ainda não está garantido. Na semana passada, soube-se que o Middlesbrough apresentou uma queixa à organização da competição, a EFL (English Football League), alegando que um membro da comissão técnica do Southampton teria sido flagrado filmando sem permissão no complexo de treinamento do Middlesbrough.

As regras da EFL determinam que é proibido aos clubes assistir aos treinos do adversário nas 72 horas que antecedem o início de uma partida, a menos que haja um convite.

Na quinta-feira, a EFL anunciou que “até terça-feira, 19 de maio”, uma comissão independente determinará se o Southampton realmente agiu de forma punível e quais serão os próximos passos. A data exata da decisão provavelmente será divulgada em breve.

Além disso, a EFL afirma que poderá haver uma alteração quanto à data e/ou aos clubes participantes da final dos play-offs. “Os torcedores devem levar em conta que o resultado deste caso pode resultar em mudanças para este confronto.”

Caso o Southampton seja considerado culpado, existe a possibilidade de o clube ser substituído pelo Middlesbrough na final. Enquanto aguarda o desfecho do caso, o Middlesbrough continua treinando normalmente. Se houver recurso, a final poderá ser adiada.