A estrela do Manchester United coloca um pé na Juventus

O Manchester United entrou em negociações avançadas com a Juventus sobre a saída de um dos craques dos red devils por empréstimo com opção de compra durante o atual verão.

Segundo o jornal britânico "The Sun", Joshua Zirkzee, avançado do Manchester United, é um alvo principal da Juventus após o colapso do negócio da contratação de Randal Kolo Muani.

O jornal britânico soube que os representantes de Zirkzee deram uma resposta positiva à proposta da Juventus.

O Manchester United mostra-se disposto a aceitar a saída do jogador por empréstimo, com opção de compra no valor de 30 milhões de libras esterlinas, apesar de o clube ter gasto cerca de 36,5 milhões de libras esterlinas para o contratar em 2024.

Os responsáveis do clube consideram que este valor reflete de forma justa o valor do jogador, após o seu fracasso em apresentar rendimentos consistentes com a equipa.

Zirkzee saiu dos planos do Manchester United, depois de ter sido titular em apenas 5 jogos da Premier League sob o comando de Rúben Amorim e Michael Carrick na última temporada.

O avançado neerlandês, de 25 anos, desperta grande interesse neste verão, mas a Juventus lidera atualmente a corrida pela sua contratação.

A Juventus esteve perto de contratar o internacional francês Kolo Muani, do Paris Saint-Germain, após o seu período de empréstimo malsucedido no Tottenham na última temporada.

Contudo, a Juventus não conseguiu chegar a acordo sobre o valor financeiro do negócio com o Saint-Germain, na sequência do fracasso das negociações entre as duas partes.

A Juventus voltou-se rapidamente para Zirkzee, na sua busca por um novo avançado para ocupar a posição de ponta-de-lança.

Zirkzee marcou apenas 9 golos em 75 jogos com o Manchester United, e está aberto a uma transferência para o Allianz Stadium.

Zirkzee conhece bem a Serie A, depois de ter passado uma temporada por empréstimo no Parma e duas temporadas no Bolonha.