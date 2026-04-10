A estrela do Liverpool... O presente tão esperado da Juventus para Spalletti

A diretoria da Juventus redobrou seus esforços nesta sexta-feira ao renovar o contrato do técnico Luciano Spalletti até junho de 2028, após ele ter assumido o cargo inicialmente com um contrato de curta duração.

A decisão foi o coroamento da confiança que o técnico italiano conquistou dentro do clube, após ter conseguido restaurar a disciplina e o equilíbrio nas fileiras da equipe nos últimos meses.

Paralelamente à assinatura do novo contrato, a diretoria da “Velha Senhora” começou a se preparar antecipadamente para a próxima janela de transferências de verão, com o objetivo de fornecer a Spalletti as ferramentas necessárias para concretizar suas ambições técnicas, tendo como principal prioridade a contratação do goleiro brasileiro Alisson Becker.

O presente esperado para Spalletti

De acordo com o jornal “Gazzetta dello Sport”, a Juventus colocou o nome de Alisson Becker, atual goleiro do Liverpool, como prioridade máxima em seus planos para o verão.

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Alisson tem 33 anos e já trabalhou sob o comando de Spalletti durante sua fase de brilhantismo na Roma, o que torna a ideia de uma reunião entre os dois atraente para ambas as partes.

Embora o contrato do goleiro internacional se estenda automaticamente com o Liverpool até 2027, relatos indicam que o jogador não descarta a possibilidade de retornar à Itália, especialmente devido à forte relação que o une ao seu ex-técnico.

Fontes italianas confirmam que as conversas entre a Juventus e a comitiva do jogador são extremamente positivas, e que reina um clima de otimismo nos bastidores do clube quanto à possibilidade de concretizar a negociação no próximo verão.

Um projeto de longo prazo

A renovação do contrato de Spalletti até 2028 reflete o desejo da Juventus de construir um projeto técnico estável e ambicioso, após anos de instabilidade técnica e administrativa.

Espera-se que o próximo verão traga grandes movimentos da diretoria da Bianconeri para reforçar o time com jogadores experientes e de alta qualidade, com destaque para um goleiro do calibre de Alisson, que seria o primeiro presente para Spalletti em seu novo projeto com a Juventus.

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