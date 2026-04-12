O Al-Nassr continuou a dominar a corrida pelo título da Liga Saudita, após conquistar a vitória sobre o Al-Khaloud na noite passada, consolidando sua liderança na tabela de classificação com 73 pontos, à medida que o fim da temporada se aproxima.

A partida viu o craque saudita Nawaf Bushel consolidar sua presença como um dos principais criadores de jogadas para Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, após dar mais um passe decisivo que levou o astro português a balançar as redes do Al-Khoudoud, na 28ª rodada, em um confronto que terminou com a vitória do Al-Nassr por 2 a 0.

O gol surgiu após uma jogada inteligente de Ronaldo dentro da área, onde ele recebeu o passe perfeito de Bushel antes de mandar a bola para o fundo da rede aos 15 minutos, confirmando a crescente sintonia da dupla.

Bouchal chegou a 6 assistências para Ronaldo, todas na Liga Roshen, sendo 3 delas somente nesta temporada.

Os dois gols do Al-Nassr foram marcados por Cristiano Ronaldo aos 15 minutos e João Félix aos 47, em uma partida em que a equipe demonstrou clara superioridade ao longo dos dois tempos.

O Al-Nassr se aproxima da fase decisiva na disputa pelo título, especialmente com apenas seis rodadas restantes e uma vantagem de cinco pontos sobre seus perseguidores mais próximos, o que torna os próximos confrontos, com destaque para o clássico da 32ª rodada contra o Al-Hilal no dia 7 de maio, uma possível etapa decisiva para o título, caso o Al-Nassr mantenha o ritmo atual.

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