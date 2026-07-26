À espera da posição do Liverpool! Brighton bate à porta do Barcelona com uma proposta oficial

O futuro do extremo sueco Roony Bardghji ganha nova dimensão à medida que se aproxima o fecho da janela de transferências de verão, com o clube inglês Brighton a apresentar uma proposta oficial pelo jogador do Barcelona, de 20 anos, num negócio que ficou dependente da saída do internacional gambiano Yankuba Minteh para o Liverpool, enquanto o clube catalão insiste em incluir uma cláusula de recompra para garantir o regresso do jogador no futuro.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o Brighton lidera a lista de clubes interessados na contratação do sueco, que não teve oportunidades suficientes na temporada passada, tendo somado apenas 871 minutos de participação, prejudicado pela feroz concorrência da jovem estrela Lamine Yamal na posição de extremo-direito.

Negócio condicionado

Apesar de o Brighton ter apresentado uma proposta oficial, a concretização do negócio permanece dependente de um desenvolvimento fundamental: a transferência de Minteh para o Liverpool. Os Reds seguem de perto o extremo gambiano e, em caso da sua saída, o clube inglês avançará de imediato com esforços sérios para fechar a contratação do jogador sueco.

O Brighton disputa a contratação de Bardghji com vários outros clubes europeus que manifestaram interesse em acompanhar a situação, mas o clube da costa sul de Inglaterra mantém-se, até ao momento, como o mais sério nas negociações.

Bardghji convicto da necessidade de sair

A situação tornou-se mais tensa nas últimas semanas, sobretudo após a chegada do inglês Anthony Gordon às fileiras do Barcelona, o que aumentou as opções ofensivas à disposição do treinador Hansi Flick e convenceu Bardghji, cujo contrato se estende até junho de 2029, de que precisa urgentemente de uma transferência por empréstimo para provar o seu valor e obter minutos de jogo regulares.

O jogador sueco dá prioridade a qualquer destino que lhe garanta um lugar no onze inicial, no âmbito do seu desejo de desenvolver a carreira e de adquirir a experiência necessária ao mais alto nível.

Barcelona mantém a cláusula de recompra

Por seu lado, o Barcelona recusa terminantemente abrir mão de um dos seus mais destacados jovens talentos, estudando o clube catalão uma fórmula de transferência que inclua uma cláusula de recompra, um mecanismo que garante ao jogador participação regular no seu novo destino sem abdicar da possibilidade de o recuperar no futuro, caso o seu nível evolua.

Tanto o diretor desportivo do clube como o treinador Hansi Flick continuam a confiar fortemente na qualidade técnica de Bardghji e na sua capacidade excecional para romper as defesas adversárias, o que leva o clube a fazer questão de não o perder em definitivo, dadas as promissoras qualidades que possui.