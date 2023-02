A escalação do PSG contra o Bayern nas oitavas da Champions

Com Mbappé no banco de reservas, PSG está confirmado para o duelo das oitavas de Champions; veja

O Paris Saint-Germain está escalado para o duelo contra o Bayern de Munique, nesta terça-feira (14), no confronto de ida das oitavas de final da Champions League. O técnico Christophe Galtier não contará com Mbappé na equipe titular, já que o camisa sete se recupera de lesão, e iniciará a partida no banco de reservas.

Desta forma, o PSG está escalado com: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos; Nuno Mendes; Danilo Pereira, Marco Verrati, Carlos Soler, Zaire-Emery; Neymar, Lionel Messi.

Assim como Mbappé, Messi também vem de lesão, e era dúvida para a partida de hoje, já que não havia sido relacionado para a última partida do PSG, contra o Monaco pelo Campeonato Francês. Porém, o argentino está confirmado na equipe titular.

PSG e Bayern de Munique se enfrentam na tarde desta terça-feira (14), no Parque dos Príncipes, às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e do SBT Sports, na internet. Além disso, o duelo também será transmitido pela TNT, na TV fechada, e pelo HBO Max, no streaming.