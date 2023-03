Bayern de Munique x Paris Saint-Germain ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (8) pelo jogo de volta das oitavas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

Quem segue? Bayern de Munique e Paris Saint-Germain se enfrentam na tarde desta quarta-feira (8), na Allianz Arena, às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do HBO Max, no streaming. Acompanhe na GOAL os principais lances do duelo e estatísticas em tempo real.

Quer ver jogos da Champions League ao vivo? Experimente o UOL PLAY

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Bayern de Munique entra em campo com a vantagem do empate. O time alemão segue sem poder contar com Mane e Hernandez, lesionados, enquanto Pavard cumpre suspensão. Em entrevista coletiva, o experiente atacante Muller comentou sobre a expectativa para o duelo e a ausência de Neymar.

"Quando vejo os destaques dos últimos meses, Neymar sempre faz sua técnica falar. Sua ausência inevitavelmente mudará a forma de sua equipe, pois Neymar é um jogador dominante. Mas, assim como é conosco, não há apenas um jogador", argumentou, antes de dizer que sua equipe deve pensar como parar Mbappé.

"Ele pode mudar um jogo, ele muda a forma como abordamos este jogo. Não podemos defendê-lo durante uma partida porque ele é extraordinário. Temos que resolver esse problema como uma equipe", concluiu.

Do outro lado, o Paris precisa ganhar a partida por dois gols de diferença para avançar direto às quartas de final, ou por pelo menos um para levar a decisão à prorrogação, podendo ainda chegar aos pênaltis.

"Eu acho que nós melhoramos nos últimos jogos. O time ficou mais forte depois da vitória contra o Marselha. Nós estamos bem e vamos fazer tudo o que pudermos para tentar a virada contra o Bayern e avançar, que é o nosso objetivo", disse Messi em entrevista ao site do PSG.

"Antes, nós não estávamos na nossa melhor forma na temporada, mas agora nós alcançamos duas vitórias que são importantes o suficiente para fortalecer a nossa mente e nosso time para tentar a vitória em Munique, onde será um jogo muito igual, muito difícil, assim como o jogo de ida, que foi decidido por pequenos detalhes. É difícil jogar naquele estádio (em Munique), mas acho que estamos em um bom momento e nós podemos conseguir a virada", completou.

Escalações

Escalação do Bayern de Munique: Sommer; Stanisic, Upamecano, De Ligt; Coman, Kimmich, Goretzka, Davies; Sane, Musiala; Choupo-Moting.

Escalação do Paris Saint-Germain: Donnarumma; Pereira, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Ruiz, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappe.

Desfalques

Bayern de Munique

Benjamin Pavard está suspenso, enquanto Sadio Mané e Lucas Hernández seguem no departamento médico.

PSG

Neymar, Presnel Kimpembe e Renato Sanches estão no departamento médico.

Quando é?