Como Kylian Mbappé se tornou o líder do PSG

Sua ausência no início de fevereiro e seu retorno contra o Bayern destacaram a crescente influência do atacante dentro e fora do campo

Antero Henrique tinha razão. Antes de sua saída em 2019, o ex-diretor esportivo do PSG havia considerado a continuação de Kylian Mbappé na equipe tornaria o atacante um protagonista da equipe e um lugar central no projeto do clube para torná-lo o futuro capitão.

Quatro anos depois, o quadro imaginado pelo português é muito semelhante ao que se desenha diante dos nossos olhos: o atacante é o líder do projeto esportivo do PSG e carrega a sua equipe um pouco mais dentro e fora de campo.

A promessa desse status, Mbappé acabou arrebatando na primavera passada durante negociações muito longas em torno de sua renovação. Antes disso, o francês lamentava-se regularmente, em privado, por não ter tido o lugar que merecia enquanto mantinha o Paris à distância nos períodos em que Neymar era notado pelas suas ausências devido a lesão.

A segunda parte da temporada 2020-2021, onde ocupou a casa sozinho, com partidas memoráveis ​​contra Barcelona e Bayern de Munique, já cristalizou esse ressentimento. Esse status obtido nos escritórios de Paris e em Doha se refletiu de várias maneiras desde o verão passado.

Entre o mal-entendido e a tensão

Primeiro com a reestruturação do setor esportivo em torno de pessoas próximas a ele e sua comitiva, além de influenciar algumas decisões do clube. Até se envolveu no sentido de convencer um dos jovens mais promissores da base a assinar o seu primeiro contrato profissional esta temporada.

Sua aquisição também trouxe sua parcela de procrastinação no vestiário. De fato, esse lugar central concedido ao prodígio de Bondy no projeto poderia "causar incompreensão ou surpresa", testemunha um parente de um jogador, quando outros falam diretamente de tensões reais. Com destaque para o pós-jogo tenso contra o Montpellier entre Neymar e ele sobre os pênaltis dos quais agora é o artilheiro número 1.

Dos ânimos um do outro, Mbappé não liga e pretende mostrar que quem manda é ele. Depois de um início de temporada mal-humorado, ele rapidamente decidiu mudar para um modo mais positivo. Primeiro para se preparar bem para a Copa do Mundo, mas também para ajudar o PSG.

Três dias depois da final perdida com a Argentina, a sua volta visou obviamente ajudar a sua equipe a fazer um bom arranque na temporada, mas, também, mostrar que estava assumindo a liderança e "ser o mais exemplar possível", admite um amigo íntimo do grupo que acrescenta: “a saída dele no ''coma bem e durma bem'', não o teria permitido se não fosse exemplar”.

Discursos para seus companheiros

Aos 24 anos, o craque francês obviamente carrega alguns recordes em sua carreira, como, por exemplo, uma final da Liga dos Campeões e duas finais em duas participações em Copas do Mundo, uma delas vencida, necessariamente lhe dão um crédito à parte.

Uma trajetória que conta e impõe na hora de ser ouvido. É sobretudo através do seu estado de espírito vencedor, da sua raiva à derrota que o melhor marcador da história do PSG pretende contagiar os seus companheiros.

Neste sentido, ele encontrou alguns aliados, como Sergio Ramos, que tem um papel mais unificador, ou Keylor Navas, antes da sua saída para o Nottingham Forrest durante a última janela de transferências de inverno.

O mês de fevereiro definitivamente demonstrou sua influência. Claro que no campo, onde sua ausência contra Marseille, Monaco e no primeiro tempo contra o Bayern de Munique, mostrou que ele deixou um vazio abissal, mas também fora.

Após a partida de ida contra os bávaros, Mbappé decidiu resolver o problema com as próprias mãos, conversando com a imprensa para lembrar que a classificação ainda era possível. Este discurso, o francês também utilizou na frente de seus companheiros de vestiário para motiva-los. Não otimistas, mas longe de abatidos, todos notaram que sua entrada mudou a situação, que o Bayern começou a recuar, a tremer.

Diante de seus companheiros ou fora, seus discursos não são novidade. No ano passado, Mbappé, tal como Kimpembe e Marquinhos, já estava entre os que encorajavam e transmitiam a sua motivação. Em um final de temporada sombria, ele também foi um dos poucos a se apresentar à imprensa, enquanto o departamento de comunicação tinha grandes dificuldades em encontrar candidatos. Uma forma dele mostrar que um líder se revela nos momentos difíceis.