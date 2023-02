A escalação do Borussia Dortmund contra o Chelsea nas oitavas da Champions

Time titular terá Adeyemi na vaga de Moukoko, machucado. Além disso, Bellingham e Haller estão confirmados entre os onze

O Borussia Dortmund está definido pelo técnico Edin Terzić para o duelo desta quarta-feira (15) diante do Chelsea, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. O atacante Adeyemi é o escolhido na escalação titular para o jogo contra os ingleses na vaga de Moukoko, que está contundido. Abdoulaye Kamara e Mateu Morey também estão no departamento médico. A grande novidade no Dortmund em 2023 é o atacante Haller. Recuperado de câncer, o marfinense ex-Ajax estreou na temporada somente após a Copa do Mundo.

O time titular do Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Ozcan, Bellingham, Can; Adeyemi, Brandt; Haller.

A bola rola no Signal Iduna Park, em Dortmund, a partir das 17h do horário de Brasília. O Borussia ganhou todas as suas seis partidas em 2023. A equipe ocupa a terceira posição da Bundesliga, três pontos atrás do líder Bayern de Munique. Na fase de grupos da Champions, o time ficou em segundo no Grupo G, com nove pontos, atrás do Manchester City. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e pelo HBO Max, no streaming. Acompanhe na GOAL os principais lances do duelo e estatísticas em tempo real.