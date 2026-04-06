"A dupla central Nick Verschuren - Dies Janse é melhor do que Josip Sutalo - Youri Baas"

A dupla de zagueiros Nick Verschuren - Dies Janse é melhor do que Josip Sutalo - Youri Baas. Todos os dias, apresentamos no Voetbalzone três afirmações sobre os principais clubes holandeses. Além disso, times fora do tradicional trio de ponta também recebem atenção regularmente. Os jogadores emprestados pelo Ajax, Nick Verschuren (FC Volendam) e Dies Janse (FC Groningen), estão causando uma excelente impressão. Você acha que eles, como dupla central, são melhores do que Sutalo e Baas, ou discorda totalmente disso? Deixe sua opinião nos comentários!

Verschuren e Janse estão ganhando experiência fora de Amsterdã nesta temporada e passando por um forte desenvolvimento. Os dois talentos do Ajax também deixaram sua marca no último fim de semana de jogos. Juntos, eles formam a dupla de zagueiros centrais no Time da Semana do Voetbalzone. Verschuren, de 21 anos, conquistou rapidamente uma vaga no time titular do Volendam e está a caminho de manter o “Outro Oranje” na Eredivisie.

O analista da ESPN, Bram van Polen, mostrou-se extremamente entusiasmado com o zagueiro central no programa Dit Was het Weekend. Ele chegou a dizer que Verschuren é defensivamente melhor até do que Sutalo. O jogador emprestado pelo Ajax conseguiu manter o Feyenoord em um empate de 0 a 0 com o Volendam no domingo. “Verschuren já recebeu elogios várias vezes, mas ele é um louco na forma como se joga na bola”, afirmou Van Polen, que acredita que muitos outros zagueiros da Eredivisie podem aprender com ele. “Às vezes ele é um pouco cego e cai rápido no chão, mas realmente se joga por tudo. E ele também lê bem o jogo. Na opinião de Van Polen, Verschuren ainda deixa a desejar no domínio da bola, mas defensivamente ele o considera melhor do que Sutalo.

O jogador da seleção croata cometeu um erro no sábado, durante a derrota do Ajax por 1 a 2 para o FC Twente, observou Van Polen. “Quando você vê aquele gol de Bart van Rooij e como Sutalo gira ali, isso é algo que quase nunca vejo em Verschuren.”

Dies Janse

Enquanto Verschuren conseguiu impedir o Feyenoord de marcar, Janse foi o grande destaque na vitória por 2 a 0 do FC Groningen sobre o Telstar. O jogador emprestado pelo Ajax conseguiu quebrar o impasse aos 30 minutos com uma cabeçada certeira. O zagueiro central canhoto é visto há meses, devido ao seu bom desempenho, como um potencial sucessor de Youri Baas, que pode estar em sua última temporada no Ajax. Janse, de 20 anos, estreou pela Seleção Holandesa Sub-21 no final de março e disputou até agora seis partidas oficiais pelo time principal de Amsterdã.

Com o Groningen, ele conseguiu vencer as duas últimas partidas do campeonato, e com isso a participação nos play-offs para as competições europeias ainda é uma meta realista. A equipe do técnico Dick Lukkien está atualmente em décimo lugar, apenas um ponto atrás do oitavo colocado, o Sparta Rotterdam.

“Vamos continuar em abril exatamente como terminamos. Faltam cinco partidas, pode ser um belo final. Vamos continuar fazendo o mesmo, manter a energia positiva e assim vamos ganhar as partidas. E agora é seguir em frente”, disse Janse após a vitória sobre o Telstar para as câmeras da ESPN.