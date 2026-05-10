"A disputa entre ele e Wout Weghorst foi realmente muito desconfortável"

Joris van Overeem considera a disputa pelo título de artilheiro da temporada 2017/18 entre Wout Weghorst e Alireza Jahanbakhsh “bastante incômoda”. Os jogadores atuavam pelo AZ e, na última rodada, ambos ainda tinham chances de conquistar o prêmio individual.

Jahanbakhsh estava com 18 gols antes da última partida da temporada, e Weghorst havia marcado 16 até então pelo AZ.

Na última rodada do campeonato, estava programado o jogo em casa contra o PEC Zwolle. Jahanbakhsh marcou três gols e Weghorst dois, o que fez com que o iraniano conquistasse o prêmio.

“Não estávamos jogando por nada mais”, começa Van Overeem no Goedemorgen Eredivisie. “Foi bizarro. Tive a impressão de que Wout estava mais empolgado do que Ali.”

“Às vezes era realmente muito constrangedor. A cada gol do Ali, o Wout corria para o gol para pegar a bola. Ele é realmente um vencedor”, conclui o ex-meio-campista do AZ.