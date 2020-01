A década de Messi: 522 gols em 521 jogos

Argentino superou Cristiano Ronaldo no quesito redes balançadas entre 2010-2019

Lionel Messi terminou a última década de forma arrasadora. Entre 1 de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2019, o argentino marcou 522 gols em 521 jogos disputados.

Além disso, o camisa 10 do também concluiu o período como o jogador que mais deu assistências? 136.

Todos esses números traduziram os prêmios individuais recebidos pelo argentino na última década: seis Chuteiras de Ouro - premiação equivalente a artilharia da temporada.

Atrás do argentino vem Cristiano Ronaldo, com 477 gols em 489 partidas disputadas. Em terceiro lugar da lista ficou Robert Lewandowski, com 324 tentos em 454 jogos, enquanto Cavani (309 gols em 447 jogos) e Luis Suárez (303 gols em 445 partidas).