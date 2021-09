A camisa 10 do Barcelona está de volta

Onze meses depois, Ansu Fati volta a ser relacionado para uma partida do Barcelona; ele poderá jogar alguns minutos contra o Levante

O dia 16 de maio foi a última vez que os torcedores do Barcelona puderam ver a camisa 10 em campo. Bom, o número foi usado por um tal de Lionel Messi, que hoje usa a camisa 30 do Paris Saint-Germain.

Depois de 132 dias, o público do Camp Nou terá a chance de ver a camisa do Barça com o 10 nas costas. A torcida precisa de um incentivo para ganhar entusiasmo e deixar de lado a decepção com que a última temporada terminou e que perdurou nestes primeiros meses após a saída de Messi.

O baixo desempenho da equipe e a impossibilidade de contratar qualquer estrela do futebol mundial para substituir o melhor jogador da história do clube, são uma das razões da tristeza da torcida.

Um bom motivo para sorrir é a volta do novo camisa 10. Ansu Fati retorna depois de quase onze meses lesionado. Ele se machucou contra o Real Betis, no dia 5 de novembro, no Camp Nou. Ele começará a parida no banco de reservas com uma vontade imensa de vestir a camisa de jogo do clube.

A sua partida para o aquecimento, quando Ronald Koeman julgar conveniente, será uma das maiores alegrias do ano do jovem jogador do Barcelona. Ansu recebeu alta dos médicos do clube e faz parte da lista dos relacionados na partida com o Levante neste domingo (26).

Na coletiva de imprensa antes do jogo com o Levante, Ronald Koeman, treinador da equipe, falou sobre o jovem jogador e as possíveis pressões que pode sentir após tanto tempo fora de campo.

“Há um longo caminho a percorrer antes que ele fique como sempre. Ele não se recupera em dois jogos ou em duas semanas. Temos que estar atentos para ajudá-lo. O mais importante é que ele se recupere. Depende dele. Temos que ter isso muito direcionado com ele e com a equipe médica. Estamos falando de um jovem que vai nos dar muita qualidade, mas aos poucos."

Até hoje, Ansu Fati é a grande esperança do Barcelona para recuperar o lugar perdido. Tanto Ronald Koeman, quanto Gerard Piqué, não param de repetir que as baixas diminuíram as chances da equipe no início da temporada e que, uma vez recuperada das lesões, a equipe disputará todos os títulos.

Agora, o retorno de Fati pode ser neste domingo (26), pelo menos, por alguns minutos contra o Levante, às 11h15 (de Brasília), no Camp Nou, pela 7ª rodada de La Liga.