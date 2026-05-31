A Alemanha dá um sinal claro de cara com a Copa do Mundo

A Alemanha derrotou de forma convincente a Finlândia na noite de domingo, na fase final da preparação para a Copa do Mundo. A equipe do técnico Julian Nagelsmann venceu por 4 a 0 em Mainz, graças aos gols de Deniz Undav (dois), Florian Wirtz e Jamal Musiala, realizando assim um último teste sem preocupações.

A Alemanha entrou em campo com praticamente a formação mais forte possível, incluindo as estrelas Musiala e Wirtz, além do jovem talento Lennart Karl. Kai Havertz ainda estava ausente devido à sua participação na final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain (1 a 1, pênaltis), na qual o atacante do Arsenal marcou o primeiro gol. Manuel Neuer, que está de volta à seleção alemã, também não participou.

Desde o primeiro minuto, a Alemanha deixou claro que a Finlândia teria uma noite difícil. A equipe da casa dominou a posse de bola e criou várias oportunidades logo no início, por meio de Undav, Musiala e Wirtz, entre outros, mas sempre esbarrou no goleiro Lukas Hradecky.

A Finlândia limitou-se quase exclusivamente à defesa e mal saiu do seu campo. As investidas alemãs sucediam-se em ritmo acelerado, enquanto os visitantes tinham dificuldade em sair da pressão.

Após mais de meia hora de jogo, saiu o merecido primeiro gol. A partir de um escanteio cobrado curto, Joshua Kimmich colocou a bola na frente do gol, e Undav, completamente desmarcado, cabeceou para o fundo da rede: 1 a 0.

A Alemanha foi para o intervalo com essa vantagem mínima, mas a diferença em campo era consideravelmente maior. A Finlândia quase não criou nada e teve sorte de ter sofrido apenas um gol.

Logo após o intervalo, o castelo de cartas finlandês desmoronou ainda mais. Um mal-entendido na defesa foi punido pela Alemanha, e Wirtz marcou o 2 a 0. Pouco depois, Undav voltou a marcar após um passe inteligente de Karl.

A seleção alemã continuou a combinar jogadas e não deu à Finlândia nenhum momento de esperança de uma reação. Musiala fechou o placar a vinte minutos do fim, finalizando um belo ataque e colocando a bola de forma imparável no canto: 4 a 0.

O ritmo diminuiu um pouco, mas a Alemanha continuou controlando totalmente a partida e acabou conquistando uma vitória convincente que dará confiança para a Copa do Mundo. Lá, a Die Mannschaft enfrentará, no Grupo E, Curaçao, Costa do Marfim e Equador.