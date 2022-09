Quantos jogadores foram campeões da Copa do Mundo pela seleção brasileira?

Entre os cinco títulos, mais de 90 atletas levantaram a taça do mundial com o Brasil; veja

Maior campeão da Copa do Mundo na história, o Brasil contou com diversos jogadores para conquistar seus cinco títulos, que vieram ao longo de 44 anos. Alguns conquistaram títulos somente uma vez, outros têm mais de uma honraria em seu currículo.

Desde a primeira partida disputada pelo Brasil, em 1930, até hoje, muitos jogadores estiveram presentes nas convocações da seleção. Alguns tiveram mais sucesso do que outros, mas "apenas" 93 chegaram ao topo com a camisa amarelinha ao conquistarem o título da Copa do Mundo.

Nas quatro primeiras conquistas (1958, 1962, 1970 e 1994) as listas de convocados para a Copa do Mundo contavam com 22 nomes, e somente em 2002 é que 23 jogadores passaram a ser chamados para a competição. Além disso, com a proximidade dos dois primeiros títulos - e um pouco do terceiro - alguns jogadores conquistaram o troféu mais de uma vez, como Pelé (o maior vencedor, com três títulos), Garrincha, Nilton Santos e Cafú.

Além deles, Ronaldo, que com 18 anos, esteve presente na conquista da Copa do Mundo de 1994 - apesar de não ter jogado - e, mais tarde, já como um nome mais conhecido e estabelecido, foi uma das estrelas do Mundial de 2002, no qual marcou oito gols em sete jogos disputados.

Há também o lado "curioso" dos jogadores que foram campeões sem terem disputado ao menos um jogo. Este é o caso, por exemplo, de Dida e Rogério Ceni, goleiros reservas de 2002, ou o zagueiro Ronaldão, parte do elenco de 1994. Existem também casos como o de Ronaldo e Kaká, que em seus primeiros Mundiais ou não disputam nenhum jogo, como foi o caso do atacante em 1994, ou apenas um, como o meia em 2002.

Para ver uma lista completa com os jogadores que conquistaram a Copa do Mundo pelo Brasil em cada um dos cinco títulos, clique aqui.