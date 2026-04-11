9 cartões mancham o apito do clássico da Catalunha

O Barcelona venceu o clássico da Catalunha contra o vizinho Espanyol por 4 a 1 na 31ª rodada da La Liga.

A partida foi apitada pelo árbitro Hernández Hernández, que recebeu uma nota 5 de 10 do site “Archivo Var”, especializado em arbitragens.

O site explicou: “Hernández optou por um estilo de arbitragem extremamente rigoroso, no qual marcou todas as faltas”.

O “Archivo VAR” destacou que Hernández não cometeu erros graves, mas teve uma presença e influência maiores do que o necessário.

O árbitro mostrou 9 cartões amarelos em uma partida que não exigia esse número, especialmente no primeiro tempo, quando ele poderia ter dispensado pelo menos dois cartões.

Além de um gol anulado por impedimento, que à primeira vista parecia no limite, a partida transcorreu sem jogadas polêmicas que pudessem afetar a avaliação do desempenho de Hernández.

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