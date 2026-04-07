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ACF Fiorentina v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

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2026... A crise de Polišić aguarda uma solução

Napoli x Milan
Napoli
Milan
Campeonato Italiano
C. Pulisic
Itália
EUA

A última pré-temporada dos Estados Unidos agrava o problema

Após um excelente início de temporada, o craque do Milan e da seleção americana, Christian Pulisic, passou por um longo período sem marcar gols.

O jogador de 27 anos teve um início de temporada forte no clube, marcando 8 gols e dando 2 assistências em 11 partidas da Serie A.

No entanto, nas 13 partidas seguintes da Serie A, todas disputadas em 2026, Pulisic deu apenas uma assistência e não marcou nenhum gol desde o início do ano, segundo o site Football Italia.

NEW stc tv Serie A KoooraGetty Images

O astro americano não está em plena forma desde o início do ano, tendo disputado apenas três partidas completas de 90 minutos e participado de cinco jogos como reserva.

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Em fevereiro passado, Pulisic ficou de fora de uma partida da Serie A contra o Bologna devido a uma bursite e, desde então, não tem apresentado seu nível habitual.

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E durante a última pausa para jogos internacionais, em março, ele disputou duas partidas pela seleção americana, mas mais uma vez não conseguiu marcar nas duas derrotas contra a Bélgica e Portugal.

Ontem à noite, ele entrou como reserva pelo Milan nos últimos 15 minutos da derrota por 1 a 0 fora de casa contra o Napoli.

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Essa derrota, a quarta do Milan na Serie A nesta temporada, deixou os Rossoneri na terceira posição da tabela, a nove pontos do líder Inter.

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