Mikel Arteta, treinador do Arsenal, respondeu às acusações dirigidas ao seu clube de manipulação em relação à saída de 11 jogadores dos estágios das respetivas seleções durante a pausa internacional, regressando mais cedo aos Gunners.

No mês passado, 228 jogadores dos 20 clubes da Premier League foram convocados para representar as suas seleções em jogos de qualificação para o Mundial e em amigáveis, antes de 23 deles se retirarem — sendo que quase metade era do Arsenal.

Isso levantou especulações sobre o facto de a equipa estar a enfrentar uma crise de lesões ou de os seus jogadores estarem a alegar lesão para evitar disputar mais jogos pela seleção e regressar ao clube, mas Arteta sublinhou que a situação médica de cada jogador foi totalmente esclarecida às respetivas seleções.

Disse Arteta, em conferência de imprensa esta sexta-feira: “Temos uma relação e uma comunicação muito boas com a maioria das seleções e, certamente, também com (o selecionador de Inglaterra) Thomas Tuchel”.

Acrescentou: “Sempre fomos muito colaborantes. E quando se trata de esclarecer a situação médica de cada jogador, somos sempre honestos. Foram tomadas decisões médicas claras e estava claro qual era a decisão final”.

O treinador espanhol garantiu que os seus jogadores “estão muito ansiosos” por representar as suas seleções, afirmando: “Quando estás pronto e disponível para jogar pela tua seleção, tens de jogar”.

Arteta prosseguiu: “Sentimos um grande orgulho por termos este número de jogadores nas seleções nacionais. Os jogadores estão muito entusiasmados por representar os seus países, e eu sei o quão importante isso é para eles. Apoiamos totalmente e, quando isso é possível, fazemos-lo”.

Lesões em série

Depois de perder a final da Taça da Liga inglesa frente ao Manchester City no início deste mês, o defesa William Saliba confirmou que não se juntaria à seleção de França devido a uma lesão no tornozelo.

O seu colega de defesa Gabriel Magalhães também se retirou da lista da seleção do Brasil devido a um problema no joelho.

Mais tarde juntaram-se-lhes o avançado inglês Eberechi Eze (lesão na perna), o médio norueguês Martin Ødegaard (lesão no joelho) e o defesa neerlandês Jurriën Timber (lesão no adutor), que também falharam a final da taça devido a lesão, além do avançado belga Leandro Trossard (lesão na anca).

Após a apresentação dos jogadores às suas seleções, mais 5 jogadores do Arsenal retiraram-se: o trio inglês Declan Rice (lesão ligeira), Bukayo Saka (lesão ligeira) e Noni Madueke (lesão no joelho frente ao Uruguai), além do espanhol Martín Zubimendi (lesão no joelho) e do equatoriano Piero Hincapié (lesão não divulgada).

O Arsenal, líder da Premier League, disputa amanhã, sábado, um jogo dos quartos de final da Taça de Inglaterra, frente ao Southampton, uma das equipas do Championship que tem estado em grande destaque atualmente.

Arteta confirmou que Eze vai falhar a partida devido a lesão, enquanto tanto Odegaard como Timber podem regressar; já a lesão de Madueke não é tão grave como se esperava, mas ele continua em dúvida.

Questionado sobre quantos jogadores estão disponíveis entre os 11 que se retiraram das seleções, Arteta disse: "Vocês verão por si próprios. Vou deixar-vos especular, e depois podem avaliar".

E concluiu: "Estamos agora numa situação que nos obriga a apresentar a equipa mais forte possível para ganhar todas as competições. Estamos a duas ou três partidas do título da Taça de Inglaterra e sabemos muito bem a importância desta competição para nós".